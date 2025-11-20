KTM passe sous pavillon indien : l’Europe valide le rachat, la révolution peut commencer

Un tournant historique pour le plus grand constructeur européen de motos, et une nouvelle ère qui commence dès maintenant.

Bruxelles a dit oui, sans enquête approfondie. Jusqu'ici, la seule barrière institutionnelle à cette acquisition était la Commission européenne.

Le 10 novembre 2025, Bruxelles a tranché : aucun risque stratégique, aucune raison d’ouvrir une enquête détaillée. Résultat ? une procédure accélérée, et une autorisation valable à partir du 11 novembre.

L’opération repose sur un accord signé le 22 mai 2025, dans lequel Bajaj Auto International Holdings BV obtient l’option d’acquérir 100 % des actions de Pierer Industrie AG dans Pierer Bajaj AG.

Grâce à l’approbation européenne, Bajaj peut désormais acheter 50,1 % de Pierer Bajaj AG, devenant l’unique propriétaire de cette entité qui contrôle 74,9 % de Pierer Mobility AG. En clair : Bajaj tient maintenant KTM entre ses mains.

Une alliance de vingt ans qui devient une prise de pouvoir totale

Depuis 2007, Bajaj avait lentement mais sûrement augmenté sa participation. Ce qui n’était qu’une collaboration technique est progressivement devenu un mariage industriel, avant de s’achever en prise de contrôle absolue.

Cette opération marque aussi la fin d’une période d’expansion parfois dispersée : fin du partenariat avec MV Agusta, arrêt du projet X-Bow, gel de la division automobile, recentrage strict sur la moto.

Le groupe affichait une dette de 1,8 milliard d’euros. Bajaj a financé une injection massive de 800 millions, permettant d’assainir les finances et de stabiliser l’écosystème industriel.

Désormais majoritaire à 75 %, Bajaj impose un nouveau cap : efficacité, réduction des coûts, flexibilité mondiale, industrialisation optimisée, retour au cœur de métier : fabriquer des motos.

Le nouveau PDG, Gottfried Neumeister, ne cache pas la philosophie future : « Si je trouve une pièce moins chère en Chine, je l’achèterai là-bas. »

Un message limpide : la production ne quittera pas l’Europe, mais l’approvisionnement, lui, deviendra global.

Mattighofen reste le cœur de KTM, mais la production autrichienne sera divisée par deux. L’usine continuera de produire des modèles iconiques, tandis qu’une partie de la gamme s’appuiera davantage sur la flexibilité asiatique.

Les motos « Made in Austria » resteront un pilier, mais l’équilibre basculera vers une stratégie industrielle hybride : ADN autrichien, puissance financière et logistique indienne, coûts mondiaux optimisés.

Dans ce grand remaniement, un nouveau mantra émerge. Neumeister l'a formulé très clairement : « L’important, c’est de renouer avec nos racines. »

Cette sortie résume la stratégie d’après-2025 : moins de projets périphériques, plus de motos, plus de cohérence, plus de compétitivité mondiale.

Entre désendettement massif, restructuration, recentrage industriel et vision financière affirmée, KTM s’apprête à vivre sa plus grande mutation depuis 20 ans.

L’Europe a levé le dernier obstacle. Bajaj tient 75 % du groupe. La transformation peut commencer.

L'équation est simple : une KTM plus globale, plus efficace, mais qui devra prouver qu’elle peut rester aussi passionnelle.