Le contrôle technique pour les deux-roues, mis en place en avril 2024, a vu un nouveau test s’ajouter à la liste le 1er mars dernier.

Avec un céléromètre, les contrôleurs ont ainsi dorénavant l’obligation de vérifier la vitesse maximale des véhicules de 50 cm3. Des petites motos ou scooters qui légalement ne peuvent pas dépasser la vitesse de 45 km/h.

Alors que notre premier réflexe a été de penser que cette nouvelle mesure allait faire grimper le nombre de véhicules recalés, il semble que la réalité soit quelque peu différente, et en même temps assez compréhensible. Selon nos confrères de FranceInfo : « si l’objectif est de débusquer les deux-roues débridés, peu de cyclomoteurs se présentent en réalité dans les garages. »

Avec l’arrivée du céléromètre, il est désormais impossible de tricher, et ce contrairement à un simple contrôle visuel du pot d’échappement pour détecter un éventuel débridage ou anomalie, volontaire ou non. Le céléromètre mesure la vitesse de pointe réelle du véhicule en conditions simulées afin de faire la chasse aux véhicules débridés.

Un contrôle technique finalement inefficace pour traquer les deux-roues débridés

Et qui irait dépenser les plus de cinquante euros demandés pour passer un contrôle technique en sachant qu’il sera forcément recalé, le propriétaire du scooter ou de la moto de 50 cm3 en question étant aux premières loges pour savoir si son véhicule peut dépasser la limite légale.

Il ne semble donc pas que cette nouvelle mesure ait l’effet voulu concernant le débridage des 50 cm3. Plutôt que de réduire le nombre des véhicules non homologués, leurs propriétaires choisissent simplement de ne pas se soumettre au contrôle technique. Un choix risqué aux yeux de la loi, mais compréhensible.

En cas de défaut de contrôle, le contrevenant s’expose à une amende de 135 €, tout comme la circulation avec un véhicule débridé, qui est passible de 135 € d’amende (4ème classe) et de la confiscation immédiate du véhicule. Par ailleurs, en cas d’accident avec un 50 cm³ débridé, l’assurance peut se retourner contre le conducteur (ou ses parents) et refuser toute prise en charge.

Des risques que semblent prêts à courir de nombreux propriétaires de deux-roues débridés.

Le jeu du chat et de la souris ne fait que commencer.