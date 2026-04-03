Risque de pénurie de carburant et guerre au Moyen-Orient, l'AIE dégaine son plan choc : télétravail, 110 km/h sur autoroute et circulation alternée

L'Agence internationale de l'énergie ne plaisante plus. Face à l'embrasement du Moyen-Orient et au blocage du détroit d'Ormuz, elle dévoile dix mesures d'urgence pour sauver les consommateurs d'une hécatombe économique. Les prix flambent, les stocks s'épuisent, et l'horizon s'assombrit. La réponse ? Une mobilisation générale : gouvernements, entreprises et même les ménages sont appelés au front.

La guerre au Moyen-Orient menace désormais l'approvisionnement énergétique mondial. L'AIE, qui a déjà ordonné le déstockage stratégique de 400 millions de barils – une première historique –, passe à la vitesse supérieure. Dans un rapport publié, elle liste dix mesures immédiates pour « alléger les impacts économiques pour les consommateurs ». Selon Fatih Birol, son directeur général, « une vaste application » de ces préconisations pourrait « aider à alléger le choc » provoqué par le conflit.

Première recommandation, et non des moindres : le télétravail. Moins de déplacements, moins de carburant brûlé. L'AIE suggère aussi de réduire d'au moins 10 km/h la vitesse sur autoroute – une mesure qui, couplée à l'usage massif des transports en commun, pourrait faire chuter la consommation de plusieurs points.

Dans les grandes villes, la circulation alternée fait son retour. Objectif : fluidifier le trafic, réduire les embouteillages et, surtout, limiter la consommation inutile. L'Agence prône également le covoiturage et « une conduite efficace », sans à-coups ni excès. Elle met en garde contre l'usage du GPL pour les transports et appelle à réduire drastiquement les voyages d'affaires en avion, « une source rapide d'économie de carburant aérien ».

La guerre du carburant ne fait que commencer

Dernier volet, plus inattendu : l'AIE invite les ménages à cuisiner à l'électricité plutôt qu'au gaz, dès que possible. L'industrie, elle, doit revoir sa consommation d'hydrocarbures à la baisse. Des gestes simples, mais dont l'effet cumulé pourrait s'avérer décisif.

Fatih Birol ne cache pas son inquiétude : « En l'absence d'une résolution rapide du conflit, les impacts sur les marchés de l'énergie et sur les économies sont prêts à devenir de plus en plus sévères. » La guerre en Iran, les frappes sur les installations pétrolières du Golfe et le blocage du détroit d'Ormuz ont déjà provoqué une flambée des prix. Le Japon et l'Italie ont dégainé des aides d'urgence ; la France, elle, attend. Pendant ce temps, l'AIE rappelle que ses États membres ont commencé à injecter sur le marché les 400 millions de barils stratégiques débloqués – un sixième déstockage de cette ampleur en plus de cinquante ans d'existence.

Entre diplomatie énergétique et mesures de sobriété forcée, l'équation est simple : moins consommer pour mieux encaisser le choc. Mais dans un contexte où chaque goutte de pétrole compte, la marge de manœuvre est mince. Les autorités, les entreprises et les ménages sont désormais en première ligne. Reste à savoir si ces mesures, aussi sensées soient-elles, suffiront à endiguer la tempête. Car l'AIE elle-même le reconnaît : sans une sortie de crise rapide, les semaines à venir pourraient être dévastatrices.