Salon de Lyon : résultats de la vente du samedi : des estimations respectées

C’est l’événement moto du début de l’année. Le Salon du 2 roues de Lyon a une nouvelle fois rencontré un franc succès comme vous l’a précisé Olivier (son article est disponible ici). Les deux ventes aux enchères qui attendaient les amateurs en quête d’une nouvelle machine ont obtenu de bons résultats (pour retrouver la présentation de la vente, cliquez ici). Voyons tout d’abord ce qui s’est passé le samedi.

Le bilan de la vente

Le bilan de cette première vente est plutôt positif puisque sur les 74 lots proposés, on ne comptabilise que 6 invendus et 3 machines attribuées en dessous de l’estimation basse. Pour les autres motos, 45 partent dans la fourchette estimative et 20 changent de main à un prix supérieur à l’estimation haute.

Les « youngtimers »

On sait que le capital sympathie est assez important sur les premières séries K de chez BMW. Le piège, c’est que quelques fois, l’entretien a été bâclé en raison de cette réputation de fiabilité. Là, pour cette K 75 équipée RT, le cap des 100 000 kilomètres a été franchi. En restant dans l’estimation (entre 800 et 1 000 euros), on était dans le raisonnable mais lors de ce premier jour de vente, l’euphorie était plus forte. L’adjudication atteindra 2 000 euros.

La présence du club (le CX Twinning Club de France) dédié aux Honda utilisant cette motorisation expliquerait-elle les bons résultats enregistrés par les différents modèles de CX proposés lors de cette vente (à une exception près) ? Cette GL 650 Silver Wing état estimée entre 600 et 800 euros. Elle partira contre 950 euros.

On est resté dans l’estimation (entre 2 500 et 3 000 euros) pour cette Suzuki GS 1000 G de 1981 qui semblait être en bon état (adjugée 2 700 euros).

On conclut cette catégorie « youngtimer » avec cette Kawasaki GPXR 750 de 1987. Avec un peu plus de 80 000 kilomètres, son estimation était entre 800 et 1 000 euros. On sera un peu plus généreux : adjugée 1 850 euros.

On continue page suivante avec des machines plus récentes.