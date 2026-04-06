Salon de Lyon : résultats de la vente du samedi : des estimations respectées
2. Salon de Lyon : résultats du samedi des machines plus récentes
Si les anciennes vous donnent des boutons, cap sur les récentes
On a été assez généreux pour cette BMW F 650 CS Scarver de 2003 « à rafraîchir » puisque la dernière enchère sans les frais atteint l’estimation haute (entre 1 000 et 1 500 euros). Les autres machines de la marque sont, en général, parties dans leur estimation, à l’exception d’une R 1150 RS estimée entre 2 000 et 2 500 euros qui reste sur le carreau quand une R 1200 R, qui attendait entre 1 000 et 1 500 euros, part à 3 190.
Pour ce scooter électrique Silence de 2022 équivalent à un 125 cm3, l’estimation avait été fixée entre 1 500 et 2 000 euros. Une fois encore, l’estimation haute remporte la mise : adjugé 2 000 euros.
En deuxième machine pour aller au boulot ou pour débuter sur deux roues, cette Zontes 310 R1 peut être une bonne alternative. Estimée entre 2 000 et 2 500 euros, le marteau tombe à 2 100 euros. Juste avant, un scooter avec la même motorisation sera adjugé à 2 350 euros (estimation entre 2 000 et 2 500 euros).
On termine ce premier aperçu avec ce quad CF Moto 520 Z de 2018 qui attendait entre 1 500 et 2 000 euros. Il fera un tout petit peu mieux avec une adjudication contre 2 200 euros.
Restez à l’écoute, les résultats du dimanche suivent…
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération