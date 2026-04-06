Salon de Lyon : résultats de la vente du samedi : des estimations respectées

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On a été assez généreux pour cette BMW F 650 CS Scarver de 2003 « à rafraîchir » puisque la dernière enchère sans les frais atteint l’estimation haute (entre 1 000 et 1 500 euros). Les autres machines de la marque sont, en général, parties dans leur estimation, à l’exception d’une R 1150 RS estimée entre 2 000 et 2 500 euros qui reste sur le carreau quand une R 1200 R, qui attendait entre 1 000 et 1 500 euros, part à 3 190.

Pour ce scooter électrique Silence de 2022 équivalent à un 125 cm3, l’estimation avait été fixée entre 1 500 et 2 000 euros. Une fois encore, l’estimation haute remporte la mise : adjugé 2 000 euros.

En deuxième machine pour aller au boulot ou pour débuter sur deux roues, cette Zontes 310 R1 peut être une bonne alternative. Estimée entre 2 000 et 2 500 euros, le marteau tombe à 2 100 euros. Juste avant, un scooter avec la même motorisation sera adjugé à 2 350 euros (estimation entre 2 000 et 2 500 euros).

On termine ce premier aperçu avec ce quad CF Moto 520 Z de 2018 qui attendait entre 1 500 et 2 000 euros. Il fera un tout petit peu mieux avec une adjudication contre 2 200 euros.

Restez à l’écoute, les résultats du dimanche suivent…