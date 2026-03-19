Le concept de la KTM Adventure Mania est simple : rassembler la famille orange pour rouler et partir à l’aventure du 19 au 21 juin avec comme terrain de jeu le site d’Espace Moto à Montboucher (Creuse).

Pro du franchissement ou débutant qui n’a jamais quitté le bitume, KTM a pensé à tout le monde et a prévu trois niveaux de difficulté pour ne laisser personne sur le carreau.

Et pour que tous les pilotes y trouvent leur compte, des ateliers techniques seront proposés avec navigation, réglages de suspensions WP, et conseils de pilotage pour ne plus appréhender les dévers.

Trois boucles (90, 70 et 120 km) seront proposées, à parcourir à l’aide d’un GPS. Du niveau 1 (pistes faciles) au niveau 3 (technique et dénivelé), il y en a pour tous les curseurs de confiance.

Le bivouac de l’événement, accessible à partir du 19 juin, pourra accueillir les participants qui le souhaitent avec leur matériel et leur camping-car (espace tente et camping-car stabilisé). Pour les autres, il existe de nombreux hébergements type gîtes ou hôtels proches du site de l’événement.

L’évènement est réservé aux propriétaires des KTM Adventure et de KTM 125, 390 et 690 ENDURO R.

Roulage et découverte de la gamme KTM 2026 au programme de la KTM Adventure Mania 2026

Le tarif de l’inscription est de 399 € et inclut les ateliers du vendredi, les randonnées du samedi et du dimanche, l’accès au bivouac, le welcome pack, les repas du vendredi soir au dimanche midi et l’accès aux sanitaires.

Il est aussi possible de venir accompagné (tarif de 129 euros pour l’accompagnant) et de participer aux ateliers WP Suspension et navigation, le roulage en tant que passager, les repas du vendredi soir au dimanche midi.



Les inscriptions sont ouvertes et se font directement en ligne.

Pour plus d’informations sur cette édition de la KTM Adventure Mania, vous pouvez contacter ktmadventuremania@orange.fr ou Olivier Aubineau au 06-70-94-01-38.