Chez KTM, quand on sort une version Rally, c’est pour aller sauter des dunes et avaler les difficultés.

Avec l’édition limitée de la 890 Adventure R Rally 2026, la marque autrichienne livre ce qu’elle sait faire de mieux en moyenne cylindrée, suspendu par le haut de gamme du catalogue WP.

Inspirée des machines de rallye du Red Bull KTM Factory Racing, la version de série profite des programmes de compétition WP Factory Racing avec les suspensions WP Pro Components. La fourche WP XPLOR PRO à technologie Cone Valve s’associe à un amortisseur WP XPLOR PRO pour offrir un débattement de 270 mm (contre 240 sur la version R standard) et des performances d’amortissement adaptées aux terrains les plus exigeants.

Une véritable machine taillée pour l’aventure

Côté moteur, la puissance est assurée par le bicylindre parallèle de 889 cm³, développant 105 chevaux et 100 Nm de couple à 6 500 tr/min. L’électronique avancée renforce ses ambitions rallye avec l’ABS Offroad, plusieurs modes de conduite, dont le mode Rally, le contrôle de traction, la régulation du frein moteur (MSR), le tout ajustable en temps réel via l’écran TFT de cinq pouces doté d’une unité de connectivité et de la navigation Turn-by-Turn +.

La nouvelle décoration inspirée du Red Bull KTM Factory Racing et l’échappement Akrapovič Slip‑on Line sont un autre clin d’œil aux motos engagées sur le Dakar.

Facturée 22 399 euros, la KTM 890 Adventure R Rally 2026 bénéficie de la garantie constructeur premium offrant jusqu’à 4 ans de couverture.