Beaucoup d’européennes dans les plus de 125 cm3

Petit contingent pour les machines japonaises inscrites dans cette vente. Cette Kawasaki GPZ 900 R Ninja n’affiche qu’un peu plus de 6 000 kilomètres à son compteur. Une restauration complète est à prévoir (estimation entre 400 et 600 euros). Les cinéphiles pourront lui offrir une robe « top gun » (le bas du carénage sera fourni avec la machine). À noter qu’un moteur pour pièces (lot n° 22) sera proposé lors de cette vente.

Les européennes, et principalement les italiennes seront omniprésentes lors de cette vacation. À la vue des photos de cette Moto Guzzi V35 Florida, on soupçonne une petite chute du côté gauche. Un peu de travail et une remise en route seront nécessaires pour pouvoir en profiter. Du coup, l’estimation entre 800 et 1 200 euros paraît un peu optimiste. Verdict après la vente…

Là, ça se passe de commentaire… Benelli six cylindres, certes, peut-être moins prestigieuse qu’une Honda 1000 CBX ou qu’une Kawasaki Z 1300, mais ça reste une moto intéressante. Elle est annoncée en bon état et attend entre 12 000 et 15 000 euros.

On termine avec cette Ducati 1000 MHR (pour Mike Hailwood Réplica) en bon état (fixations de clignotants cassées, d’où l’absence de ces éléments) qui est estimée entre 15 000 et 20 000 euros.