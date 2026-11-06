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Enchères : les motos vont vous Joué-lès-Tours le 7 novembre (159 lots)

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

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2. Vente du 7 novembre à Joué-lès-Tours : les européennes en force

 

Enchères : les motos vont vous Joué-lès-Tours le 7 novembre (159 lots)

Beaucoup d’européennes dans les plus de 125 cm3

Petit contingent pour les machines japonaises inscrites dans cette vente. Cette Kawasaki GPZ 900 R Ninja n’affiche qu’un peu plus de 6 000 kilomètres à son compteur. Une restauration complète est à prévoir (estimation entre 400 et 600 euros). Les cinéphiles pourront lui offrir une robe « top gun » (le bas du carénage sera fourni avec la machine). À noter qu’un moteur pour pièces (lot n° 22) sera proposé lors de cette vente.

Kawasaki Ninja GPZ 900 R 1984 (lot n° 21)
Kawasaki Ninja GPZ 900 R 1984 (lot n° 21)

 

Les européennes, et principalement les italiennes seront omniprésentes lors de cette vacation. À la vue des photos de cette Moto Guzzi V35 Florida, on soupçonne une petite chute du côté gauche. Un peu de travail et une remise en route seront nécessaires pour pouvoir en profiter. Du coup, l’estimation entre 800 et 1 200 euros paraît un peu optimiste. Verdict après la vente…

Moto Guzzi V35 Florida 350 cm3 1990 (lot n° 23)
Moto Guzzi V35 Florida 350 cm3 1990 (lot n° 23)

 

Là, ça se passe de commentaire… Benelli six cylindres, certes, peut-être moins prestigieuse qu’une Honda 1000 CBX ou qu’une Kawasaki Z 1300, mais ça reste une moto intéressante. Elle est annoncée en bon état et attend entre 12 000 et 15 000 euros.

Benelli SEI 750 cm3 1978 (lot n° 34)
Benelli SEI 750 cm3 1978 (lot n° 34)

 

On termine avec cette Ducati 1000 MHR (pour Mike Hailwood Réplica) en bon état (fixations de clignotants cassées, d’où l’absence de ces éléments) qui est estimée entre 15 000 et 20 000 euros.

Ducati MHR 1000 cm3 1987 (lot n° 35)
Ducati MHR 1000 cm3 1987 (lot n° 35)
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