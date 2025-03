L’ADX 125 joue la carte de l’aventure polyvalente. Pensé pour l’urbain comme pour les escapades hors bitume, ce scooter mise sur une technologie pointue – tableau de bord digital, éclairage LED, démarrage sans clé – pour allier plaisir et utilité au quotidien.

Le JET X 125, lui, incarne le GT sportif haut de gamme. Avec son design acéré et ses équipements premium (freins à disque, ABS, suspensions réglables), il s’impose comme le roi des trajets urbains dynamiques. Enfin, le JOYMAXZ+ 125 vise le confort absolu : look moderne, ergonomie soignée, espace de rangement généreux, il chouchoute son pilote en ville comme en périurbain.

Cerise sur le gâteau, SYM booste l’attractivité avec une garantie 5 ans ou 100 000 km sur toute sa gamme 125 cc et plus, transférable une fois en cas de revente – un argument de poids pour préserver la valeur du scooter. À partir de 2 699 € (hors remise) pour le JET X, ces modèles deviennent encore plus accessibles avec les 300 € offerts. Une opération printanière qui sent bon le bitume chaud et les balades sans souci !