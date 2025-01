La circulation interfile, les inquiétudes de Honda, les tarifs des nouveautés Yamaha 2025, la KTM 790 Duke 2025 et le scooter SYM Maxsym TL 508 à l'essai

À la Une cette semaine

Après plusieurs années d'expérimentation dans plusieurs départements français, la circulation entre les files des deux-roues motorisés est enfin autorisée officiellement sur l'ensemble du territoire. Le décret encadrant légalement la pratique de l'interfile a été publié au Journal Officiel ce vendredi et est entré en vigueur dès le lendemain, le samedi 11 janvier 2025. Elle fait désormais partie intégrante du Code de la route et se voit soumise et encadrée par différentes conditions.

Interviewé par nos confrères japonais de Young-Machine, le patron de la division moto de Honda, Inoru Kato, a avoué ses craintes de voir les constructeurs chinois monter en puissance sur le marché mondial. Les constructeurs historiques, sont en effet de plus en plus confrontés à des marques chinoises réactives et qui diversifient leur offre de façon exponentielle. Une menace que la marque japonaise Honda prend très au sérieux.

Après avoir présenté l'ensemble des modèles de son catalogue 2025, Yamaha a dévoilé en ce début d'année tous les prix de ses motos pour les mois à venir, des nouveaux modèles comme ceux renouvelés et mis à jour pour cette année 2025. Une grille tarifaire globalement à la hausse, que ce soit pour la Yamaha MT-07 2025, la Ténéré 700 2025 ou encore la MT-09 2025.

Malgré ses importantes difficultés financières actuelles et l'incertitude qui les entoure quant au futur de la marque autrichienne, KTM continue d'étoffer son catalogue 2025 avec la présentation de sa nouvelle 790 Duke. Le Scalpel revient avec une technologie mise à jour (un nouveau tableau de bord TFT de cinq pouces), des lignes encore plus tranchantes et deux nouveaux coloris : noir et orange.

Moins bling-bling qu’un Yamaha T-Max et moins cher qu’un Kymco AK, le nouveau Maxsym 508 TL gagne en puissance et en équipements, sans faire flamber la facture (9 899 € ou un loyer de 189,10 €/mois après premier loyer majoré de 940 €, avec une garantie de 5 ans ou 100 000 km). Le Taiwanais réunit sur le papier toutes les qualités d’un bon maxi-scooter, est-ce le cas dans la réalité ? La réponse sur Caradisiac Moto.