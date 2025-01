Des motos Yamaha plus chères en 2025

Qui dit nouvelle année dit mise en place d'une nouvelle grille tarifaire pour de nombreux constructeurs de scooters et motos.

Yamaha n'échappe pas à la règle, et a dévoilé les prix des motos de son catalogue 2025.

Outre les tarifs des nouveautés, présentées en fin d'année dernière, notamment à l'occasion du salon EICMA de Milan, on découvre les prix mis à jour des modèles déjà présents au catalogue en 2024.

Parmi les nouveautés majeures du catalogue Yamaha, la nouvelle génération du roadster MT-07 est annoncée à 7 999 euros en version standard, et 8 499 euros pour celle équipée de l'inédite transmission Y-AMT. 2025 signe également la fin de la version Pure du roadster, qui était auparavant affiché à 7 599 euros.

La déclinaison trail du CP2, la Ténéré 700 voit également son tarif augmenter de 200 euros, avec deux versions : la standard à 11 199 euros et la Rallye à 12 399 euros. L'Extreme Edition, l'Explore Edition et la World Raid disparaissent quant à elles du catalogue.

Une hausse de prix globale pour les motos Yamaha 2025

La Yamaha MT-09 2025 subit le même sort, avec un tarif en hausse de 200 euros par rapport à 2024 et un prix de base fixé à 10 999 euros (11 499 euros pour la MT-09 Y-AMT), tandis que la Tracer 9 2025 est épargnée par l'inflation, affichée à partir de 12 499 euros pour la version standard et 13 699 euros pour la déclinaison équipée de la transmission Y-AMT. La version GT du trail reste au catalogue, mais n'est plus disponible qu'avec la transmission Y-AMT, ce qui a pour conséquence de voir son prix passer de 16 999 euros en 2024 à 18 999 euros en 2025.

Du côté des sportives on constate également une hausse de prix pour la YZF-R3 (+ 100 euros à 6 999 euros), alors que la R7 s'échange contre 9 999 euros, la R9 contre 13 999 euros pour la version full et 13 699 euros pour la A2, et que la R1 Race, non homologuée pour la route, est affichée à 20 799 euros.