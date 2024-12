Il s'envoie en l'air en Yamaha Ténéré 700

Esthétiquement revue à l’occasion de son millésime 2025 dévoilé lors du salon de Milan le mois dernier, la Yamaha Ténéré 700 dispose maintenant d’un phare avant constitué de quatre unités de LED individuelles empilées dans une structure en aluminium, avec une monture en « Y ».

Par rapport au modèle précédent, le réservoir de carburant de 16 litres du trail japonais a également été avancé et abaissé pour une meilleure répartition du poids.

Reposant sur le moteur CP2 de 690 cm3, désormais conforme aux normes Euro5+, la nouvelle Ténéré 700 profite aussi de l'adoption du système YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) qui permet, pour la première fois sur la plateforme CP2, de bénéficier de différents modes moteur : Sport et Explorer.

La Yamaha Ténéré 700 dispose également d'une roue avant de 21 pouces conçue pour rouler sur toutes les routes, goudronnées ou non et de nouveaux protège-mains plus protecteurs pour le pilote.

La Yamaha Ténéré 700 la tête à l'envers

Capable de faire le tour du monde, de franchir les cols les plus hauts comme de performer en cross, en trial et en enduro, la Yamaha s’est récemment mise au freestyle en s’attaquant à l’une des figures les plus extrêmes : le backflip.

Un challenge qu’a relevé l’expérimenté Jérémy Rouanet, spécialiste de la discipline, avec une moto spécialement préparée au sein des ateliers du Ténéré Yamaha Rally disposant de nombreux accessoires issus du catalogue GYTR et d’une ligne Akrapovic.