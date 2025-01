Avec son Maxsym TL 508, Sym nous propose un juste compromis

Parmi les maxi-scooters « sportifs » du marché, Le Maxsym 508 TL est vraisemblablement celui qui réunit le plus de qualités sans concéder trop de défauts. Son principal atout : son prix. Contenu sous la barre psychologique des 10 000 € et assorti d’une garantie de 5 ans.

Le design du Maxsym 508 TL est résolument calqué sur l'ancienne génération de Yamaha T-Max, toujours considéré comme la référence du segment. On retrouve le museau en pointe, les feux acérés et les arêtes saillantes. Rien de trop sportif pour le scooter fabriqué à Taiwan qui se démarque par son coloris bi-ton plutôt agréable.

Si le démarrage sans clé est une bénédiction au quotidien, son fonctionnement est ici décevant. Le contacteur destiné à démarrer, déverrouiller la trappe à essence ou encore enclencher le Neiman est non seulement fragile, mais surtout vraiment peu pratique à manipuler. L’instrumentation numérique paramétrable est à bonne hauteur, mais n’apprécie pas les reflets. Elle affiche les informations classiques comma la jauge, les consommations, le compte-tours et les trips. En revanche, pas la température extérieure. Son utilisation est simple et à portée des débutants.

Sur les côtés, les deux petits rangements (non verrouillables) permettent de loger de minuscules objets. L’un d’eux est équipé d’une prise USB. Sous la selle large et ultra-confortable du Taiwanais, on trouve un vaste rangement éclairé permettant d’entreposer un casque et une combinaison de pluie.