Avec son Maxsym TL 508, Sym nous propose un juste compromis

Le Maxsym 508 TL est propulsé par un bicylindre de 508 cm qui développe une puissance de 45 chevaux. Ce bloc, conforme aux normes Euro 5, est plutôt agréable à utiliser, offrant une puissance suffisante pour les trajets urbains et autoroutiers. Les accélérations sont linéaires mais n’ont rien de sportives. L’objectif ici est de décoller le premier au feu rouge et de dépasser sans transpirer sur l’autoroute. C’est le cas. La transmission CVT est aux aguets et veille à une conduite fluide et sans à-coups. La vitesse plafonne à 160 km/h, ce qui le rend apte à parcourir de longues distances. Dommage, le Maxsym impose de passer régulièrement à la pompe.

Malgré une consommation moyenne correcte de 5,2 l/100 km, l’autonomie est trop juste, surtout si vous êtes amenés à réaliser des trajets autoroutiers régulièrement (consommation de 6,2 l/100 km à 130 km/h observée), en raison de son réservoir sous dimensionné (12,5 l). C’est environ 3 litres de moins que ses concurrents les Kymco AK et Yamaha T-Max. Notez également que la transmission finale est ici à chaîne, ce qui induit des coûts d’entretien plus réguliers qu’avec une courroie.

À basse vitesse et malgré le poids important à mouvoir (environ 225 kg) le MaxSym s’avère relativement maniable. Il braque bien et présente un encombrement contenu qui permet de se faufiler aisément dans les embouteillages. Lorsque l’on monte le ton, le châssis plutôt équilibré suit fidèlement le mouvement et rassure à haute vitesse.

La bonne adhérence des pneus Maxxis (fabriquant Taiwanais) sur le mouillé s’avère sécurisante au même titre que le freinage plein de mordant assuré par les deux doubles disques avant (avec ABS). Le Maxsym est également équipé d’un « traction control » qui régule le freinage et coupe le moteur pour améliorer la motricité en cas de route détrempée ou par forte pluie. Ce bon voyageur s’apprécie également en duo. Le passager, un adulte de bonne taille, sera confortablement assis et très bien maintenu par un dossier de bonne qualité.