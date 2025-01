Avec son Maxsym TL 508, Sym nous propose un juste compromis

Le Maxsym 508 TL est un maxi-scooter bien placé dans sa catégorie. Le Taiwanais se place quasiment bien partout offrant suffisamment de puissance, un bon niveau de confort et de sécurité et des rangements pratiques. Ce bon allié du quotidien est surtout proposé à des tarifs attractifs face à des concurrents plus huppés comme le Kymco AK (10 999 €) ou le stratosphérique Yamaha T-Max (13 499 €). Comptez ici 9 899 € ou un loyer de 189,10 €/mois (après premier loyer majoré de 940 €), sans oublier une garantie de 5 ans (ou 100 000 km). A ce prix les utilisateurs résidant en petite couronne en auront aisément pour leur argent. En revanche, les rouleurs devront passer leur chemin en raison d’un réservoir trop petit.

Caradisiac a aimé

Les tarifs attractifs

La garantie de 5 ans

Le bon contenu d'équipements

Le confort général (même en duo)

Les nombreux rangements

Caradisiac n'a pas aimé

Le réservoir de carburant trop petit

Le manque de sportivité à la conduite

Le contacteur agaçant à utiliser

