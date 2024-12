Bientôt la fin pour la circulation inter-files ?

Les jours à venir seront déterminants pour les motards et scootéristes français.

En phase d’expérimentation depuis plusieurs années, et prolongée jusqu’au 31 décembre prochain, la circulation inter-files des motos et scooters, testée dans plusieurs grandes villes de France va officiellement prendre fin dans quelques jours.

La pratique, courante pour de nombreux usagers de deux-roues, va donc redevenir interdite et exposera de nouveau les contrevenants à une sanction administrative et financière (3 points sur le permis de conduire et 135 € d’amende).

Expérimentée pour fluidifier le trafic en cas de circulation dense et encadrée par des conditions strictes (autorisée uniquement sur des portions de route séparées par un terre-plein central et avec une vitesse maximale de 50 km/h pour les deux-roues), la circulation inter-files est à ce jour l’une des grandes inconnues de 2025.

Un avenir encore flou pour l'inter-files

Son sort est actuellement entre les mains de la Sécurité routière, qui se basera sur les conclusions du rapport émis par le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) pour trancher définitivement sur cette pratique.

Légalisation généralisée ou abandon définitif, le sort de la circulation inter-files devrait être connu au début de l’année 2025.

D’ici-là on peut croiser les doigts pour que le bon sens l’emporte.