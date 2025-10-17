Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Moto Morini

Deux nouvelles moyennes cylindrées en approche chez Moto Morini

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

Relancée par le groupe chinois Zhongneng Vehicle, la marque italienne Moto Morini étoffe régulièrement son catalogue avec des nouvelles motos. Parmi les prochaines nouveautés Moto Morini on retrouvera deux modèles basés sur un monocylindre de 300 cm3.

Les nouveautés s’enchaînent pour Moto Morini.

Propriété du groupe chinois Zhongneng Vehicle depuis 2018, la marque italienne est en plein renouveau, avec une gamme de motos qui se développe régulièrement.

Alors que l’on découvrira les ultimes modèles qui garniront le catalogue de Moto Morini dans les mois à venir lors du prochain salon EICMA de Milan, la firme pourrait également innover avec deux déclinaisons d’un monocylindre de 300 cm3 développant environ 30 chevaux.

Selon des documents officiels déposés par Moto Morini, les deux motos reposeront sur une base commune, partageant leur mécanique mais aussi leur châssis.

Un trail et une moto d’enduro sont attendus chez Moto Morini

La version plus « enduro » présente un équipement typique de ce type de motos avec un garde-boue haut, un petit phare intégré à la plaque d’immatriculation, et un habillage minimaliste conçu pour la conduite tout-terrain.

La seconde, typée trail adopte un carénage fixe avec bulle surélevée et un garde-boue avant bas. Toutes deux partagent le double phare en forme de « W » caractéristique, une signature visuelle adoptée sur les dernières nouveautés de la marque.

Le châssis est composé d’un cadre treillis en acier associé à un bras oscillant en aluminium et à un mono-amortisseur arrière avec système de biellette. À l’avant, une fourche inversée à grand débattement et des freins à disque Wave avec ABS complètent la partie-cycle.

Deux motos que l’on pourrait donc découvrir très bientôt.
