Moto Morini baisse les prix de son trail X-Cape 650 et du roadster Seiemmezzo

À l’instar de la marque Mash et du constructeur chinois QJMotor, toutes distribuées par la SIMA, Moto Morini met à jour les tarifs de deux des modèles de sa gamme : le trail X-Cape 650 ainsi que le roadster Seiemmezzo en version Street.

La X-Cape 650 (213 kg en ordre de marche), dotée d'une roue avant de 19 pouces, d'une fourche réglable de 50 mm et reposant sur le bicylindre de 648 cm3 développant 60 chevaux à 8 500 tr/min pour un couple maxi de 56 Nm à 7 000 tr/min, voit son prix promo de 6 999 euros (au lieu de 7 599 euros) se prolonger et devenir son tarif permanent. La version avec les jantes à rayons est quant à elle proposée à partir de 7 499 euros contre 7 999 euros jusqu'ici. Le trail peut aussi compter sur un écran TFT couleur 7 pouces, un pare-brise réglable à une main, un porte-bagages avec de grandes poignées pour le passager et des phares full LED. La moto est également disponible en version A2, avec une puissance limitée à 47,5 chevaux.

Par ailleurs, le kit bagagerie latérale (avec supports) d'une valeur de 1 000 € est toujours offert.

Le roadster et le trail Moto Morini voient leur prix baisser

La X-Cape 650 n'est pas le seul modèle concerné par cette baisse de prix, le roadster Seiemmezzo en version Street voit également son prix en baisse, désormais proposé à partir de 5 599 euros pour un modèle immatriculé et 5 999 euros pour un modèle non immatriculé, au lieu de 6 699 euros. La déclinaison Scrambler du roadster sino-italien reste quant à elle affichée à 6 999 euros.