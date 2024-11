Au salon de Milan, Moto Morini expose pas moins de 5 nouveautés avec des trails, un custom et un roadster

Alltrhinke 450, 3 1/2, Rumble, X-cape et Corsaro GT 750, voici les noms des nouveautés du constructeur d'origine italienne Moto Morini. Distribués en France par la Sima courant 2025, leurs tarifs ne sont pas encore connus.

Toutefois, voici les principales informations sur chaque modèle.

Rumble

Il s'agit d'un nouveau custom, qui est animé par un nouveau bicylindre en V de 350 cc pour une puissance intéressante de 32,6 ch pour un poids de 175 ch, ce qui est lourd pour la catégorie. Développé à partir de la même plateforme que la 3 1/2 que l'on vous présentera plus bas, il est doté des feux LED, d'un écran TFT connecté et d'un réservoir de 16 litres. Le début des ventes interviendra au deuxième semestre de l'an prochain.

3 1/2

Mêmes caractéristiques globales que la Rumble sur ce roadster avec presque 33 ch fournis par un bicylindre en V. Les lignes sont réussies et acérées.

L'appellation fait référence à d'un modèle historique de chez Moto Morini datant de 1974 et le design est relativement proche avec notamment un phare circulaire, même si les lignes sont bien évidemment plus modernes. Il en est de même de l'équipement, qui se compose notamment de la navigation affichée sur un écran connecté et un éclairage LED. La commercialisation interviendra au second semestre 2025.

X-Cape 700

On passe au trail maintenant avec le X-Cape. Déja présent dans le catalogue en 650 cc, le X-Cape gagne en cylindrée avec désormais un bicylindre de 693 cm pour une puissance de 71 chen raison du passage aux normes Euro5. Le freinage est confié à Brembo, la fourche à Marzocchi avec un diamètre de 50mm tandis que l'amortisseur arrière est signé Kayaba. L'équipement comprend également un écran TFT 7 pouces avec navigation intégrée et un éclairage Full LED. Il arrivera en concessions au premier semestre 2025.

Alltrinkle 450

Si le X-Cape était déjà présent dans la gamme, voici une vraie nouveauté dans l'univers TT. Avec ses jantes de 21 pouces, ce nouveau trail est fait pour affronter les terrains les plus difficiles avec de série un sabot moteur, un ABS déconnectable et une fourche Kayaba de 41 mm de diamètre avec un débattement de 200 mm. Animé par un bicylindre en ligne de 450 cc et de 44 ch, ce trail revendique tout de même un poids de 170 kg. Il sera vendu au premier semestre de l'an prochain.

Corsaro GT 750

Surfant sur la mode des trails routiers, Moto Morini présente le sien. Il est propulsé par un bicylindre en V de 750 cc de 96 ch. Avec ses faux airs de Multistrada, il profite d'un équipement complet comprenant un écran 7 pouces avec navigation connectée et système Bluetooth, un freinage Brembo avec disque de 320 mm et des projecteurs LED. Une version compatible A2 sera aussi présente. La mise en vente débutera au 2e semestre.