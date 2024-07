La BMW R 1300 GS Adventure, la Moto Morini Calibro, les promos Yamaha et Suzuki et la future Royal Enfield Guerilla

À la Une cette semaine

La BMW R 1300 GS Adventure enfin présentée

Quelques mois après avoir dévoilé la nouvelle génération de la BMW R 1300 GS, BMW présente aujourd’hui sa déclinaison Adventure. Reposant sur la même base technique et mécanique que la R 1300 GS standard, l'Adventure peut donc compter sur le Boxer de 1 300 cm3 (145 chevaux à 7 750 tr/min et un couple maxi de 149 Nm à 6 500 tr/min), mais aussi sur l'inédite technologie Automated Shift Assistant (ASA). Une innovation développée par BMW qui permet l'automatisation de l'embrayage et du changement de vitesse disponible en option. Largement repensée, la BMW R 1300 GS Adventure arrivera dans les concessions à partir du mois de novembre prochain à partir de 23 750 €.

Un custom, deux versions : la Moto Morini Calibro arrive dans les concessions

Distribuée en France par la SIMA, la marque Moto Morini va ajouter un custom dans sa gamme, jusqu’ici plutôt restreinte. À partir de la fin du mois d’août, la Calibro viendra en effet garnir les rangs des concessions, avec deux versions bien distinctes : la version standard et la Bagger. Le custom, conçu en Italie, repose sur un bicylindre en ligne de 694 cm3, délivrant 69 chevaux à 8 500 tr/min, et offrant un couple maxi de 68 Nm à 6 500 tr/min. Une mécanique intégrée dans un cadre double berceau en acier qu’il est possible de brider pour se conformer à la réglementation A2. La Moto Morini Calibro sera disponible à partir de 7 499 € pour la configuration standard et 8 399 € pour la Bagger, équipée d'un carénage avant "batwing" et de sacoches rigides.

Des promos sur les modèles 2024 chez Yamaha

C'est la saison des soldes, y compris chez les constructeurs moto. Du côté de Yamaha, les offres promotionnelles sont baptisées Summer Deals, et valables jusqu’à la fin du mois de juillet dans les concessions, avec des remises allant jusqu'à 1 000 euros sur les Yamaha MT-07, full ou A2, MT-09 et MT-09 SP full ou A2 (millésimes 2023 ou antérieurs), MT-07 Pure full et A2, XSR700 full et A2, XSR900 (tous les modèles sauf GP), MT-10 et MT-10 SP, le trail Ténéré 700 World Rally « Peterhansel Replica », le scooter Yamaha Tricity 300, avec 1 000 € de remise, le Yamaha TMax Tech Max avec 600 € de remise, la Yamaha MT-03 et le TMax -( 500 €), ou encore la XSR125 et la XSR125 Legacy (2023 ou millésimes antérieurs) avec une remise de 200 €. Ces offres sont valables jusqu'au 31 juillet prochain.

Suzuki étend aussi ses offres commerciales

Comme Yamaha, Suzuki a dévoilé il y a quelques semaines son opération commerciale estivale, en vigueur jusqu’au 31 juillet prochain, avec des avantages clients sur de nombreux modèles de sa gamme. Les Suzuki V-Strom 1050DE et V-Strom 1050SE qui profitent d’un avantage client ou d’une aide à la reprise d’une valeur de 1 500 €, les GSX-S125 et SV650 se joignent aux autres avec des remises, respectivement de 400 € et 500 €. Pour la GSX-S1000, c’est une offre d’accessoires ou une aide à la reprise d’une valeur de 1 000 € qui est proposée, alors que pour la GSX-S950 c’est au choix : aide à la reprise, offre d’accessoires ou remboursement de votre permis A2 d’une valeur de 600 €. Une offre qui concerne également la GSX-8S A2, tandis que la même somme est déduite en avantage client dans le cas de l’achat d’une GSX-8S full, millésime 2023 uniquement. Enfin, du côté des grandes routières Suzuki GSX-S1000GX et GSX-S1000GT, la bagagerie Suzuki pour seulement 1 € de plus reste d’actualité.

La Royal Enfield Guerilla 450 bientôt présentée

Second modèle à reposer sur le nouveau monocylindre Royal Enfield de 451,65 cm3 délivrant 40 chevaux à 8 000 tr/min et un couple de 40 Nm à 5 500 tr/min, la Guerilla 450 prendra la forme d’un roadster aux accents de scrambler. Une proposition inédite qui devrait partager de nombreux éléments avec la nouvelle Himalayan 450 que l'on découvrira très prochainement, la présentation étant prévue pour le 17 juillet prochain à Barcelone, en Espagne.