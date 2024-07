Les Yamaha MT-07, Tricity 300 et TMax 2024 aussi en promo

En cette période de soldes, l’heure est aux bonnes affaires chez de nombreux constructeurs.

Du côté de Yamaha, les offres promotionnelles sont baptisées Summer Deals, et valables jusqu’à la fin du mois de juillet dans les concessions.

Jusqu’ici, les modèles concernés par cette campagne étaient les roadsters Yamaha MT-07, full ou A2, MT-09 et MT-09 SP full ou A2 (millésimes 2023 ou antérieurs), MT-07 Pure full et A2, XSR700 full et A2, XSR900 (tous les modèles sauf GP), MT-10 et MT-10 SP, le trail Ténéré 700 World Rally « Peterhansel Replica », le scooter Yamaha Tricity 300 (2023 ou millésimes antérieurs), avec 1 000 € de remise, le Yamaha TMax Tech Max (millésimes 2023 ou antérieurs) avec 600 € de remise, la Yamaha MT-03 et le TMax -( 500 €), ou encore la XSR125 et la XSR125 Legacy (2023 ou millésimes antérieurs) avec une remise de 200 €.

Des remises maintenant aussi valables sur les millésimes 2024

Bonne nouvelle pour ceux qui hésitaient encore à franchir le pas, Yamaha vient d’annoncer que les millésimes 2024 des MT-07 (full et A2), Tricity 300 et TMax Tech Max venaient rejoindre les millésimes 2023 et bénéficient des mêmes remises : 1 000 € sur la Yamaha MT-07 2024 et le scooter Yamaha Tricity 300 et 600 € sur le scooter Yamaha TMax Tech Max 2024.

Ces remises exclusives valables jusqu’au 31 juillet prochain sont par ailleurs cumulables avec les offres de financement de Yamaha Motor France Finance à découvrir en concessions.