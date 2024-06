Les promos d'été sont déjà chez Yamaha

Si la saison débute à peine du côté des concessions de motos et scooters, c’est déjà l’heure des promos pour plusieurs constructeurs qui doivent faire de la place dans les rayons pour les millésimes 2024 et les nouveautés du catalogue.

Du côté de Yamaha, ce sont les Summer Deals, qui ont été lancés au début du mois de mai et seront en place jusqu’à la fin du mois de juillet.

Pour fêter l’été et le retour des beaux jours, qui semblent enfin se faire une place après des semaines de pluie, Yamaha propose des remises exclusives sur dix modèles de son catalogue, motos et scooters confondus.

Des remises allant jusqu’à 1 000 €

Ce sont les roadsters Yamaha MT-07, full ou A2, MT-09 et MT-09 SP full ou A2 (millésimes 2023 ou antérieurs), MT-07 Pure full et A2, XSR700 full et A2, XSR900 (tous les modèles sauf GP), MT-10 et MT-10 SP, le trail Ténéré 700 World Rally « Peterhansel Replica » et le scooter Yamaha Tricity 300 (2023 ou millésimes antérieurs) qui profitent de 1 000 € de remise.

Le scooter Yamaha TMax Tech Max (millésimes 2023 ou antérieurs) profite de 600 € de remise, la Yamaha MT-03 et le TMax, de 500 €, alors que la XSR125 et la XSR125 Legacy (2023 ou millésimes antérieurs) sont remisées de 200 €.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Des promos à découvrir jusqu’au 31 juillet 2024 chez tous les concessionnaires Yamaha.