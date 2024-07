Au tour de la BMW R 1300 GS Adventure de se renouveler

Il ne manquait plus qu’elle pour compléter le catalogue : la BMW R 1300 GS Adventure.

La déclinaison la plus aventurière du maxi-trail allemand a été largement repensée, et profite de toutes les améliorations introduites par la R 1300 GS « standard » dévoilée en septembre dernier, que cela soit mécaniquement comme esthétiquement.

Au cœur de cette BMW R 1300 GS Adventure 2024 on retrouve donc le moteur Boxer de 1 300 cm3 qui produit 145 chevaux à 7 750 tr/min et un couple maxi de 149 Nm à 6 500 tr/min. Ce qui en fait toujours le moteur Boxer BMW le plus puissant jamais produit en série.

Le cadre avec boucle arrière en aluminium moulé sous pression est également de la partie, et offre des niveaux de rigidité plus élevés que le modèle précédent. L’EVO Telelever et l’EVO Paralever à l’avant et à l’arrière sont eux aussi reconduits sur la déclinaison Adventure, tout comme le nouveau réglage électronique de la suspension dynamique (DSA) en option départ usine, avec adaptation dynamique de l'amortissement et de la raideur du ressort, ainsi que compensation de charge en fonction du mode de conduite sélectionné, des conditions de conduite et manœuvres.

Le contrôle adaptatif de la hauteur de la moto et le contrôle adaptatif avec abaissement de la moto restent toujours disponibles en option également. Un système qui offre un réglage entièrement automatique de la hauteur du véhicule en fonction des conditions d'utilisation et permet d’abaisser de 30 mm la moto à l'arrêt et à basse vitesse.

Les quatre modes de conduite sont au rendez-vous : « Rain », « Road », « Eco » et « Enduro », tout comme les nombreuses aides à la conduite déjà vues sur la R 1300 GS standard : contrôle du couple de traînée moteur (MSR), assistance au freinage dynamique (DBC), assistance au démarrage (HSC) et Dynamic Cruise Control (DCR) de série, mais aussi la nouvelle option Riding Assistant, composée de l’Active Cruise Control (ACC), l’alerte de collision frontale « Front Collision Warning » (FCW) et de la prévention des changements de ligne « Lane Change Warning » (SWW) et le nouveau Rear End Collision Warning (RECW). Un système d'avertissement de collision arrière (RECW) qui signale une collision arrière imminente aux véhicules qui suivent en faisant clignoter les feux de détresse à une fréquence plus élevée.

Comme cela était évoqué, la nouvelle BMW R 1300 GS Adventure inaugure l’Automated Shift Assistant (ASA). Une solution technique innovante développée par BMW qui permet l'automatisation de l'embrayage et du changement de vitesse. Une technologie uniquement disponible en option (+ 900 €) en combinaison avec les finitions Original ou finition PRO, sur la GS Adventure, et qui arrivera sur la R 1300 GS standard au mois de septembre.

La nouvelle BMW R 1300 GS Adventure profite également de la nouvelle signature lumineuse introduite sur la version standard en fin d’année dernière, avec ses optiques LED en X et clignotants intégrés dans les protège-mains, et ajoute des feux auxiliaires de série.

Si la béquille centrale et la batterie lithium-ion sont de série sur l’Adventure, le top-case en aluminium de 37 litres et son support, une interface électrique pour l'éclairage et une prise de chargement USB ainsi que des poignées de maintien intégrées pour le passager sont disponibles en option, tout comme les nouvelles valises en aluminium, chacune avec une capacité de charge allant jusqu'à 10 kg, pour une capacité totale supérieure à 73 litres (37 litres à gauche, 36,5 litres à droite).

La nouvelle R 1300 GS Adventure (269 kg tous pleins faits) dispose aussi d’un argument de poids : un tout nouveau design qui la distingue de la R 1300 GS, notamment dû au réservoir de carburant en aluminium de 30 litres, en grande partie découvert (19 litres pour la R 1300 GS standard).

De plus, trois éléments de fixation ont été vissés sur le panneau supérieur du réservoir pour un ravitaillement facile et simple et un accès rapide au compartiment de chargement du smartphone. Cette solution offre des œillets de fixation individuels pour les bagages et fournit en même temps un support articulé avec fermeture à pression pour la sacoche de réservoir de 12 litres avec sac intérieur et sacs extérieurs étanches, disponible dans le catalogue des accessoires.

La nouvelle BMW R 1300 GS Adventure est disponible en version de base à partir de 23 750 €, mais aussi en variantes Triple Black, GS Trophy et Option 719 Karakorum avec son coloris exclusif.

À l’image du reste de la gamme BMW, la R 1300 GS Adventure, déjà disponible en commande pour une arrivée prévue en concession en novembre prochain, peut être personnalisée via des packs d’équipements et accessoires. Des éléments également disponibles à l’unité afin de personnaliser sa moto de A à Z selon ses besoins et envies.