Le trail Moto Morini X-Cape 650 en promo !

Arrivée sur le marché il y a maintenant trois ans, la Moto Morini X-Cape 650 a marqué le retour de la marque sur le marché des trails.

Un modèle inédit pour la firme italienne, sous pavillon chinois depuis 2018, qui est distribuée en France par la SIMA.

Avec son look agressif, la X-Cape offre plaisir de conduite et confort, que ce soit sur route ou dans une configuration offroad. La roue avant de 19 pouces et la fourche réglable de 50 mm de diamètre garantissent une bonne tenue de route, sur tous les terrains de jeu, avec les deux versions disponibles, dotées de jantes tubeless à bâtons ou de jantes tubeless à rayons.

Reposant sur un bicylindre de 648 cm3 développant 60 chevaux à 8 500 tr/min pour un couple maxi de 56 Nm à 7 000 tr/min), le trail Moto Morini (213 kg en ordre de marche) est également disponible en version A2, avec une puissance limitée à 47,5 chevaux.

Un prix en baisse pour la Moto Morini X-Cape 650

Côté équipements, l’écran TFT couleur 7 pouces donne accès à un aperçu complet de toutes les informations nécessaires pour le pilote, le pare-brise réglable à une main, le porte-bagages avec de grandes poignées pour le passager et les phares full LED complètent la dotation de série de la X-Cape 650. La Moto Morini X-Cape est aussi équipée de suspensions Marzocchi réglables, et fait confiance à Brembo pour le système de freinage.

Jusqu'ici facturée 7 599 € pour la version dotée de jantes à bâtons et 7 999 € pour les jantes à rayons, la Moto Morini X-Cape 650 profite d'une offre promotionnelle qui la rend désormais accessible à partir de 6 999 euros (avec jantes à bâtons, 7 499 euros pour les jantes à rayons). Elle reste disponible en trois coloris : rouge, gris et blanc.