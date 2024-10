Du nouveau à venir dans la gamme de Moto Morini

Présentées à l'occasion de l'édition 2023 du salon EICMA de Milan, les Moto Morini Calibro, X-Cape 1200, Milano, Corsaro Sport et Corsaro 750, devraient voir débarquer très prochainement de nouveaux modèles à leurs côtés.

La marque italienne, qui appartient aujourd'hui au groupe chinois Zhongneng Vehicle, a annoncé la présentation de quatre nouveaux modèles, que l'on découvrira sur le stand Moto Morini du prochain salon de Milan, qui ouvrira ses portes le 5 novembre prochain.

Alberto Monni, directeur général de Moto Morini précise : « Cette édition de l'EICMA est une étape importante pour Moto Morini et représente un moment clé dans notre parcours de croissance et de transformation. En plus d’étendre notre présence sur de nouveaux segments de marché, nous aurons également cette année l’occasion de célébrer l’anniversaire d’un modèle qui a marqué l’histoire de la marque. Notre engagement est clair : allier tradition et innovation, en nous concentrant sur des motos offrant hautes performances, fiabilité et expérience de conduite exceptionnelle. Les modèles actuels de notre gamme, ainsi que ceux que nous présenterons à l'EICMA, reflètent notre héritage et le regard de la marque vers l'avenir. »

Des nouveautés que nous vous ferons découvrir en direct du salon de Milan dès le mardi 5 novembre.