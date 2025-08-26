Le trail Moto Morini X-Cape passe au 700 et prend des chevaux

Evolution directe de la X-Cape 650, la nouvelle Moto Morini X-Cape 700 prend du cube, et des chevaux.

Le bicylindre parallèle offre désormais 693 cm3, et délivre une puissance accrue de 71 chevaux (toujours bridable à 47,5 chevaux en version A2) à 8 500 tr/min, pour un couple maximal de 68 Nm à 6 500 tr/min, quand la 650 offrait 60 chevaux et 56 Nm de couple.

Une belle montée en régime qui s'accompagne d'un design qui évolue par petites touches.

Le design a été légèrement retravaillé avec une ligne d'échappement revue, toujours placée en position mi-haute, et des carters redessinés. La nouvelle Moto Morini intègre également désormais un tableau de bord connecté TFT de sept pouces.

La partie cycle repose sur des jantes à rayons de 19 et 17 pouces, associés à une fourche Marzocchi et un amortisseur Kayaba, tandis que le cadre reste en acier et bras oscillant en aluminium. Le freinage est confié à Brembo, avec un ABS déconnectable.

Le trail italien offre plus de puissance

On retrouve également sur le trail un embrayage anti-patinage, un capteur de pression des pneus, un nouveau système de réglage de la bulle, des prises USB et USB-C pour la recharge d’appareils, des phares full LED, des protège-mains et protège-carter moteur. Elle est équipée de jantes à rayons dotées de pneus Pirelli Scorpion Rally STR, offrant une excellente adhérence sur route sèche ou mouillée.

La X-Cape 700 est disponible à partir de 7 999 € dès maintenant, et dans trois coloris : rouge, noir et blanc.