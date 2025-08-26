Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Moto Morini X-cape

Le trail Moto Morini X-Cape passe au 700 et prend des chevaux

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

Pour satisfaire aux nouvelles normes Euro+, Moto Morini fait évoluer son trail. La X-Cape 650 devient X-Cape 700. Elle offre désormais une puissance maxi de 71 chevaux pour un tarif toujours placé de 7 999 euros.

Le trail Moto Morini X-Cape passe au 700 et prend des chevaux

Evolution directe de la X-Cape 650, la nouvelle Moto Morini X-Cape 700 prend du cube, et des chevaux.

Le bicylindre parallèle offre désormais 693 cm3, et délivre une puissance accrue de 71 chevaux (toujours bridable à 47,5 chevaux en version A2) à 8 500 tr/min, pour un couple maximal de 68 Nm à 6 500 tr/min, quand la 650 offrait 60 chevaux et 56 Nm de couple.

Une belle montée en régime qui s'accompagne d'un design qui évolue par petites touches.

Le design a été légèrement retravaillé avec une ligne d'échappement revue, toujours placée en position mi-haute, et des carters redessinés. La nouvelle Moto Morini intègre également désormais un tableau de bord connecté TFT de sept pouces.

Le trail Moto Morini X-Cape passe au 700 et prend des chevaux

La partie cycle repose sur des jantes à rayons de 19 et 17 pouces, associés à une fourche Marzocchi et un amortisseur Kayaba, tandis que le cadre reste en acier et bras oscillant en aluminium. Le freinage est confié à Brembo, avec un ABS déconnectable.

Le trail Moto Morini X-Cape passe au 700 et prend des chevaux

Le trail italien offre plus de puissance

Le trail Moto Morini X-Cape passe au 700 et prend des chevaux

On retrouve également sur le trail un embrayage anti-patinage, un capteur de pression des pneus, un nouveau système de réglage de la bulle, des prises USB et USB-C pour la recharge d’appareils, des phares full LED, des protège-mains et protège-carter moteur. Elle est équipée de jantes à rayons dotées de pneus Pirelli Scorpion Rally STR, offrant une excellente adhérence sur route sèche ou mouillée.

Le trail Moto Morini X-Cape passe au 700 et prend des chevaux

La X-Cape 700 est disponible à partir de 7 999 € dès maintenant, et dans trois coloris : rouge, noir et blanc.

Le trail Moto Morini X-Cape passe au 700 et prend des chevaux
Le trail Moto Morini X-Cape passe au 700 et prend des chevaux
Le trail Moto Morini X-Cape passe au 700 et prend des chevaux
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Moto Morini

Voir toute l'actu Moto Morini

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/