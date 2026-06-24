Déjà revue en 2025, la KTM 790 Duke connaît avec son millésime 2027 l’évolution la plus radicale de sa carrière.

Visuellement, déjà la filiation avec le reste de la gamme Duke saute maintenant aux yeux. La 790 Duke 2027 abandonne ses anciens habits pour adopter un style calqué sur les KTM 990 Duke et 1390 Super Duke R, notamment avec un nouveau bloc optique, des écopes de carénage épurées, un réservoir redessiné et un habillage avant élargi. Malgré sa carrure plus imposante, on note une réduction de poids de 2 kg pour afficher 167 kg (sans carburant) sur la balance.

La KTM 790 Duke 2027 conserve le moteur bicylindre parallèle LC8c de 799 cm³ conforme à la norme Euro 5 +, délivrant 95 chevaux en version compatible permis A2. Un nouvel échappement avec un silencieux redessiné, une nouvelle boucle arrière et de nouveaux tés de fourche viennent compléter l’ensemble.

Les évolutions les plus significatives de la KTM 790 DUKE 2027 concernent le triangle ergonomique du pilote, entièrement retravaillé. Un nouveau guidon avec un angle plus ouvert, des repose-pieds repositionnés (pilote et passager) et une selle améliorée contribuent à offrir une position de conduite plus naturelle.

Une KTM 790 Duke revue en profondeur pour 2027

Les pneumatiques évoluent également avec l’adoption des Pirelli Diablo Rosso IV.

Un amortisseur de direction WP et un tout nouveau système de freinage radial WP entièrement développé en interne font leur apparition. La suspension bénéficie elle aussi d’évolutions, avec une mise à jour des éléments WP APEX à l’avant comme à l’arrière.

On retrouve une fourche inversée WP APEX de 43 mm à cartouche ouverte qui offre 150 mm de débattement et utilise une technologie à fonctions séparées, avec réglage de la compression sur un bras de fourche et de la détente sur l’autre. À l’arrière, l’amortisseur WP APEX monotube à émulsion propose 170 mm de débattement et des réglages de détente et de précharge pour un meilleur contrôle.

Côté électronique, les évolutions proposées en 2025 restent bien sûr présentes avec l’écran TFT de cinq pouces, plusieurs modes de pilotage, un anti-wheeling, un launch control ou encore un ABS actif en virage.

Proposée en coloris orange ou noir, la KTM 790 Duke 2027 est affichée à partir de 8 599 euros.