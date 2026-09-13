Du côté des plus de 250 cm3

Il y avait deux machines anglaises lors de cette vente. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles n’ont pas fait recette. La Norton Dominator 99 de 1957 avec un peu moins de 100 000 kilomètres qui espérait entre 4 000 et 6 000 euros voit son prix de départ de 3 000 euros monter jusqu’à une dernière enchère à seulement 3 700 euros : ça ne sera pas suffisant : invendue.

Même punition pour la Triumph Speed Twin qui n’affichait que 7 731 kilomètres. Ce sera un copier-coller de sa cousine (estimation entre 4 000 et 6 000 euros, prix de départ à 3 000 euros, dernière enchère à 3 700 euros : invendue).

Pour le « gromono » de chez Yamaha, on est resté raisonnable. Son estimation (entre 2 500 et 3 500 euros) sera respectée : prix de départ 1 500 euros adjugée 3 200 euros.

Même constatation pour cette BMW R 100 GS Paris-Dakar. Ces machines sont assez recherchées et on s’attendait à un peu plus de ferveur. On atteindra tout juste son estimation basse (estimation entre 3 500 et 5 000 euros) avec un prix de départ à 2 000 euros et une adjudication à 3 500 euros.

Un bon plan cette Yamaha FJR 1300 estimée entre 800 et 1 200 euros : on restera dans ces chiffres avec un prix de départ à 800 euros et un marteau qui tombe à 1 200 euros.

Restez avec nous car vous verrez prochainement que les ventes aux enchères se suivent et ne se ressemblent pas…