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Roadster

Non, le 2-temps n’est pas mort : une 500 cm3 de 145 chevaux signée Veloce

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

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Qui a dit que le moteur deux-temps était mort et enterré ? La petite marque anglaise Veloce vient de présenter sa vision d’une moyenne cylindrée au look Café Racer, l’Ethereal.

Non, le 2-temps n’est pas mort : une 500 cm3 de 145 chevaux signée Veloce

Après l’Aperion, un monstre absolu équipé d’un moteur deux-temps de 1 000 cm³ à… 8 cylindres de 280 chevaux, la marque britannique Veloce a présenté Ethereal.

Si la cylindrée est divisée par deux, la philosophie reste inchangée afin de proposer un modèle radical et exclusif.

Pour l’Ethereal, Veloce a dessiné une silhouette intemporelle au look de Café Racer monoplace ultra-minimaliste. La machine embarque un incroyable moteur à deux temps de 500 cm.

Ce bloc, que la marque qualifie de « L4 », est composé de deux cylindres disposés à 90° l’un par rapport à l’autre, articulés autour de deux vilebrequins indépendants. Une architecture qui offre la bagatelle de 145 chevaux à 12 000 tr/min.

Non, le 2-temps n’est pas mort : une 500 cm3 de 145 chevaux signée Veloce

Un tarif qui s’annonce élitiste pour une moto exclusive

Non, le 2-temps n’est pas mort : une 500 cm3 de 145 chevaux signée Veloce

Pour la partie-cycle et l’aspect technique ; les ingénieurs anglais se sont lâchés : échappement 4-en-4 imprimé réalisée en aluminium par fabrication additive laser spécifiquement conçu pour optimiser les performances d’un moteur deux-temps, radiateur placé dans la coque arrière pour garder une ligne avant ultra-épurée, et cadre treillis tubulaire en acier, relié à un magnifique monobras oscillant en alu usiné. Le freinage radial et la fourche inversée complètent le tableau.

Non, le 2-temps n’est pas mort : une 500 cm3 de 145 chevaux signée Veloce

Veloce prévoit de ne produire que 48 exemplaires de l’Ethereal, la fabrication devant débuter courant 2027. La marque a d’ailleurs déjà ouvert les réservations pour les personnes souhaitant acquérir l’une de ces motos exclusives, dont le tarif n’a pas encore été dévoilé.

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