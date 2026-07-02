Après l’Aperion, un monstre absolu équipé d’un moteur deux-temps de 1 000 cm³ à… 8 cylindres de 280 chevaux, la marque britannique Veloce a présenté Ethereal.

Si la cylindrée est divisée par deux, la philosophie reste inchangée afin de proposer un modèle radical et exclusif.

Pour l’Ethereal, Veloce a dessiné une silhouette intemporelle au look de Café Racer monoplace ultra-minimaliste. La machine embarque un incroyable moteur à deux temps de 500 cm.

Ce bloc, que la marque qualifie de « L4 », est composé de deux cylindres disposés à 90° l’un par rapport à l’autre, articulés autour de deux vilebrequins indépendants. Une architecture qui offre la bagatelle de 145 chevaux à 12 000 tr/min.

Un tarif qui s’annonce élitiste pour une moto exclusive

Pour la partie-cycle et l’aspect technique ; les ingénieurs anglais se sont lâchés : échappement 4-en-4 imprimé réalisée en aluminium par fabrication additive laser spécifiquement conçu pour optimiser les performances d’un moteur deux-temps, radiateur placé dans la coque arrière pour garder une ligne avant ultra-épurée, et cadre treillis tubulaire en acier, relié à un magnifique monobras oscillant en alu usiné. Le freinage radial et la fourche inversée complètent le tableau.

Veloce prévoit de ne produire que 48 exemplaires de l’Ethereal, la fabrication devant débuter courant 2027. La marque a d’ailleurs déjà ouvert les réservations pour les personnes souhaitant acquérir l’une de ces motos exclusives, dont le tarif n’a pas encore été dévoilé.