Le Triumph Bobber TFC devient encore plus exclusif

Dernier modèle Triumph Factory Custom, le Bobber TFC profite d'une peinture bi-ton exclusive aux détails texturés marbre-or réalisés à la main sur le réservoir et les panneaux latéraux. Chaque réservoir est même signé à la main sur le dessous par l'artiste. Un privilège réservé à cette nouvelle série spéciale, commercialisée à seulement 750 exemplaires dans le monde.

Création artisanale, le Bobber TFC met ainsi en lumière le savoir-faire du constructeur anglais, toujours prompt à proposer des modèles exclusifs dans son catalogue.

Chaque exemplaire est doté d'un badge numéroté sur le Té supérieur usiné dans la masse. Le guidon bracelets donne une position de conduite plus sportive, tandis que la roue avant étroite de 19 pouces de la version TFC renforce encore le style Bobber britannique classique, contrastant avec le large pneu arrière.

Un Bobber qui se fait plus sportif

Une paire de silencieux Akrapovic noirs mats avec des embouts en fibre de carbone se charge de soigner la sonorité de la moto et complète la cartographie revue pour plus de sportivité, notamment avec l'ajout d'un mode Sport.

Le bicylindre Bonneville de 1 200 cm3 est réglé sur mesure pour atteindre une puissance maximum de 78 chevaux à 6 000 tr/min et un couple maximum de 106 Nm à seulement 3 750 tr/min.

La Bonneville Bobber TFC bénéficie également d'une suspension Öhlins à l'avant et à l'arrière, de freins radiaux monoblocs Brembo avec un maître-cylindre MCS Brembo, et d'une réduction de poids significative par rapport à la Bobber standard (- 5 kg).

Outre le détail doré sur la clé de contact et la selle flottante en cuir, le Bobber TFC dispose également de panneaux latéraux et de béquilles de garde-boue en fibre de carbone laqués brillants, tandis que les nouveaux feux arrière multifonctions permettent de se passer d'un feu arrière central pour un style encore plus minimaliste.

Nouveauté 2025, la Triumph Bobber TFC arrivera dans les concessions du constructeur anglais en mars prochain, au tarif de 20 595 euros.