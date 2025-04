La Triumph Daytona de la grande époque est de retour, ou presque

Disparue des concessions il y a près de dix ans, la Triumph Daytona old school et son look de sportive manquent encore cruellement dans le paysage moto.

Et ce n'est pas l'appellation Daytona, de retour dans le catalogue Triumph il y a quelques mois avec une version 660 qui n'a plus grand-chose à voir avec celle d'origine, qui parvient à combler le manque.

Plus que le nom, c'est bel et bien le look et les chevaux de la mythique sportive qui manquent aux puristes (95 chevaux sur la Daytona 660 contre 128 chevaux pour la dernière 675).

Qu'à cela ne tienne, le spécialiste français S2 Concept propose de rhabiller les roadsters Street Triple (765 R, 765 RS ou même 1200) façon Daytona.

La Triumph Daytona de retour, l'illusion est presque parfaite

Des kits de carénages complets sont disponibles, comprenant la tête de fourche, la partie avant, les flancs, une coque monoplace arrière façon racing et le nécessaire pour assurer le montage (notice, visserie, supports).

Pour un tarif compris entre 1 200 et 1 600 euros (hors peinture ou décoration des carénages) il est ainsi possible de transformer son roadster anglais en véritable machine de course évoquant sans hésiter la Daytona de la grande époque, pour un usage réservé à la piste. Et c'est bien là le seul point noir de ces kits vendus sans les dispositifs nécessaires à l'homologation pour la route (clignotants, support de plaques, feux, rétroviseurs).