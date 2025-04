Le Yamaha Tricity 300 2025, la Triumph Tiger 900 GT Pro A2, les tarifs des Suzuki DR-Z4 la tournée BMW et les nouvelles BMW F 900 R et F 900 XR à l'essai

À la Une cette semaine

Scooter à trois roues de la gamme urbaine de Yamaha, le grand frère du Tricity 125, le Tricity 300 profite pour son millésime 2025 d'une mise en conformité avec la norme Euro5+ et d'un nouveau coloris blanc. Pour le reste, le scooter à trois roues japonais reste en grande majorité identique au précédent, et ne profite que d'ajustements afin de se conformer à la réglementation Euro 5+, et d'un échappement plus léger avec une finition haut de gamme. Pour son millésime 2025, le Yamaha Tricity 300 est disponible à partir de 8 999 euros dans trois coloris : Zen Green, Power Grey et un inédit Milky White.

Revue en profondeur en 2024, la Triumph Tiger 900 GT Pro est maintenant accessible à tous les motards avec l'arrivée d'une nouvelle version spécialement développée pour la réglementation A2. Une moto qui offre désormais 95 chevaux en version full, et bridable à 47,5 chevaux (via un kit proposé en option) afin de se conformer à la législation A2. Arrivée prévue dans les concessions en juillet prochain.

Présentées en novembre dernier sur le salon EICMA de Milan, les Suzuki DR-Z4S et DR-Z4SM arriveront en concessions pour la rentrée de septembre prochaine. Deux versions enduro et supermotard qui seront commercialisées à un tarif commun : à partir de 9 699 euros. les motos profitent actuellement d'une offre de lancement alléchante. Durant toute la période de précommande de l'une ou l'autre Suzuki, les clients bénéficient pour seulement 1 € de plus d’un pack d’accessoires d’une valeur de 535 €.

Après les BMW R 18 Experience Tour et BMW Heritage Tour, BMW Motorrad France revient cette année avec le BMW Motorrad Tour 2025. Une expérience unique qui permet aux passionnés de moto de découvrir la gamme complète de ses modèles à travers des essais encadrés par des instructeurs expérimentés et des spécialistes de la marque. Au total, 18 motos seront mises à disposition lors de près de 30 dates. On y retrouvera notamment la nouvelle BMW R 12 S, les récentes BMW F 900 R et BMW F 900 XR (dont les essais sont à retrouver plus bas) mais aussi des roadsters sportifs tels que les nouvelles BMW S 1000 R et BMW M 1000 R.

Cette semaine, deux nouveautés du catalogue 2025 BMW étaient à l'essai : les F 900 R et F 900 XR. Un roadster et un modèle hybride entre roadster et trail sportif qui reposent sur une base mécanique commune, le bicylindre vertical calé à 270, et qui sont passés entre les mains de Caradisiac Moto pour des essais entre piste et route.