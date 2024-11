Une nouvelle sportive dans la gamme Heritage BMW

Avec la BMW R 12 S, BMW Motorrad élargit sa gamme Heritage en rendant hommage à la R 90 S, la première moto de série au monde disposant d'un carénage avant aérodynamique.

Une nouveauté qui reprend l'esprit de la R 90 S et basée sur la R 12 nineT (et non sur le cruiser BMW R 12) présentée il y a un an, qui mêle les styles classique et sportif.

« Les éléments de design déterminants de notre R 12 S comprennent le carénage de cockpit monté sur le guidon avec la bulle teintée, la selle avec surpiqûres et la finition de peinture métallisée Lavaorange en clin d'œil à la légendaire R 90 S Daytona Orange de 1975. Le design est complété par des détails tels que le "S" posé en rouge sur les carénages latéraux, la double ligne rouge et les surfaces en aluminium brossé et laqué transparent du réservoir et de la selle », explique Alexander Buckan, responsable du design chez BMW Motorrad.

Reposant sur le bicylindre Boxer de 1 170 cm3 refroidi par air et huile, la BMW R 12 S offre donc une puissance maximale de 109 chevaux à 7 000 tr/min, pour un couple de 115 Nm à 6 500 tr/min.

Une sportive rétro rejoint le catalogue BMW à partir de 22 990 euros

L'équipement de série s'annonce généreux, avec les roues Option 719 Wheel Classic II, le Hill Start Control (aide au démarrage en côte), le Headlight Pro (feux de virage adaptatifs), le Shifter Pro, une selle monoplace et un capot de selle, des poignées chauffantes, un régulateur de vitesse ainsi que l'Option 719 Billet Pack Shadow I et l'Option 719 Billet Pack Shadow II qui apportent une touche de noir métallisé.

Une boucle arrière courte, un support de plaque d'immatriculation noir fixé sur le bras oscillant, le contrôle de la pression des pneus (RDC), le système d'alarme antivol (DWA), l'appel d'urgence intelligent, le Connected Ride Control et l'affichage numérique avec écran micro-TFT comme alternative aux instruments ronds classiques de série sont également disponibles en tant qu'accessoires.

Déjà disponible à la commande pour des premières livraisons attendues en février 2025, la BMW R 12 S est affichée à partir de 22 990 euros.