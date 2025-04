Suzuki dévoile les prix et une offre de lancement pour les nouvelles DR-Z4S et DR-Z4SM

Matérialisant le retour du mythique patronyme DRZ, les nouvelles Suzuki DR-Z4S et DR-Z4SM renouvellent complètement l’appellation avec une partie-cycle totalement nouvelle, un moteur revu à 80 % et une l’électronique embarquée.

Les deux modèles adoptent les assistances S.I.R.S (Suzuki Intelligent Ride System). Il est ainsi possible de déterminer le mode de comportement du moteur monocylindre (SDMS) parmi les trois possibilités (A, B ou C pour plus oui moins de réponse), le niveau du contrôle de traction, doté d’un mode G complétant les niveaux 1 et 2, tout en pouvant être désactivé pour les amateurs de glisse, mais aussi un ABS Bosch entièrement déconnectable (à l'avant comme à l'arrière).

Le monocylindre de 398 cm3 profite quant à lui d'ajustements qui lui permettent d'être conforme à la norme Euro5+. Il développe dans cette configuration 38 chevaux pour un couple maximal de 37 Nm à 6 500 tr/min.

Un prix unique pour les deux versions de la DR-Z4

Les Suzuki DR-Z4S et DR-Z4SM arriveront chez les concessionnaires au début du mois de septembre, au tarif unique de 9 699 €.

D’ici là, les clients qui précommanderont l’une ou l’autre version bénéficieront pour seulement 1 € de plus d’un pack d’accessoires d’une valeur de 535 €.

Un ensemble d'équipements qui comprend des protèges-mains, porte-bagages, protection de disque de frein avant et arrière pour la version enduro, et des protèges-mains, porte-bagages, protections d’axe de roue avant et arrière pour la déclinaison supermotard.