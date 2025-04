La BMW F 900 XR 2025 est un polymorphe en quête de succès

La F 900 XR, apparue en 2020, a tenu bon la barre afin de proposer depuis lors un trail routier à roues de 17 pouces bien équipé et fort équipable, disposant d’une forte identité de marque et offrant à la fois une protection supérieure à celle d’un roadster et des capacités de voyage renforcées.

Une concurrence largement au niveau

Évidemment, vous n’êtes pas sans penser aux Yamaha Tracer 7 et Tracer 9 ou encore aux Multistrada V2 de Ducati et même à présent à la redoutable Triumph Tiger 800 Sport lorsque vous imaginez une concurrence. Et vous avez raison, quand bien même les motorisations sont au choix plus ou moins puissantes et les tarifs plus ou moins supérieurs. Et l’on se demande ce qu’elle peut bien avoir à offrir au regard de ces modèles bien installés et disposant de sérieux arguments. Le sérieux, justement, cette XR n’en manque pas ! Finitions de qualité, équipement de base renforcé, cette version 2025 profite de plus nombreux changements que la R dont elle dérive pourtant !

Même base que la R, effets différents

On retrouve donc le même cadre, adapté à la philosophie de la moto, et surtout le même moteur que sur le roadster. Répondant à la norme Euro5+, seule change l’électronique par rapport à la version R. Le Teutwin (twin teuton) change ainsi de visage. Grâce à la « révision » des réglages, notamment une réponse plus directe du ride by wire dans le mode de comportement Dynamic et Dynamic Pro, malheureusement toujours pas fourni d’office, il devrait être possible d’exploiter davantage le bicylindre vertical calé à 270°. Tout du moins de manière plus dynamique et plus plaisante. Une mécanique certes efficace, mais jusqu’ici peu expressive. Ce moteur titre toujours 105 ch dans sa version « libre » et 90 ch dans sa version « intermédiaire » permettant d’ouvrir ce modèle aux choix des jeunes permis (35 kW pour rappel). Le tout via un « bridage à tiroir », comme le dirait si bien Christophe Harmand, notre éminent confrère de Permis Pratique, spécialisé en permis et en A2.

Du bel équipement pour une bonne ambiance à bord

L’équipement de base renforce le confort, à commencer par la protection aérodynamique au moyen d’une bulle revue et voulue plus protectrice, tout en sachant qu’il en existe une plus haute et une plus basse en option. Elle se relève manuelle et sans difficulté au moyen de la gâchette prévue à cet effet. Efficace et simple, y compris en roulant. Les pare-mains font également partie de la dotation. Assez routiers, ils proposent une forme plus esthétique que les éléments plus protecteurs. Au moins, les mains sont épargnées de la plupart des flux d’air et elles profitent en sus des poignées chauffantes. Pas mal, vous dites-vous ? Elles sont interfacées avec l’instrumentation digitale LCD de 7 pouces traditionnelle chez BMW et commandées par la non moins traditionnelle et toujours aussi efficace molette multi directionnelle. Un dispositif toujours propre à la marque et prompt à répondre à tous les besoins, que l’on parle de configuration de mode ou de l'affichage d’informations. Les écrans sont multiples et la navigation aisée. Une instrumentation connectée, il va sans dire, permettant un info divertissement, cela va de soi.

Avec une base électronique bridée, le full option à envisager...

Niveau électronique, là encore, de nombreux dispositifs sont implémentés, qui donnent à penser que la dotation est complète. Que l’on parle de répartiteur de freinage (DBC) assistant un ABS actif sur l’angle ou encore d’une gestion du frein moteur (MSR) en fonction du comportement choisi par l’intermédiaire du bouton mode (et de ceux cochés dans l’écran de configuration dédié), on apprécie le contrôle de traction (DTC) désactivable simplement depuis le commodo gauche et un commutateur dédié. Rien ne semble manquer, donc, sauf peut-être une harmonisation de la gestion électronique via une centrale inertielle. Dommage en effet que l’ABS détecte la prise d’angle et agisse en conséquence pour éviter le blocage de la roue, alors que l’anti patinage n’en profite pas, lui qui pourtant fonctionne de manière inverse à l’anti blocage et pourrait donc logiquement fonctionner de même. Enfin, BMW offre le feu avant de type Headlight Pro, un éclairage de jour à LED efficace et donnant une signature lumineuse à la moto, déjà assez reconnaissable par sa face avant et son habillage élancé, agressif et pour tout dire très sportif.

De bonnes suspensions, de série comme en option

D’un point de vue « mécanique », cette fois, la F 900 XR de 2025 implémente une nouvelle fourche inversée entièrement réglable (détente, compression et précharge). Elle propose un astucieux (et trop rare de série) système de molette de réglage directement intégré à la vis de réglage, tandis que la précharge continue de réclamer une douille. Contrairement au mono amortisseur arrière, qui dispose d’une molette de réglage de la pré charge. À moins que l’on opte pour l’option de suspension semi-active ESA, proposée à l’unité ou incluse dans un pack.

Améliorée, mais perfectible

En ce qui concerne la dynamique, la XR profite elle aussi de jantes allégées et d’une batterie au gel moins lourde, permettant de gagner près de 3 kg sur la balance et surtout d’augmenter la maniabilité. Avouons qu’à pousser, cette 900 n’est pas le plus légère des motos, quand bien même elle revendique un tout à fait supportable 216 kg en ordre de marche et tous pleins faits, avec au minimum 80 % d’essence, donc, dans le réservoir de 15,5 litres (seulement). Au moins, la hauteur de selle de 820 mm est-elle encore abordable pour les plus d’1,70 m et permet elle contre toute attente de bien poser les semelles au sol avec 1,80m revendiqués. Pour autant, l’option selle basse et kit de rabaissement permet de descendre cette valeur à respectivement 795 mm et 775 mm. Autant dire que ce grand bestiau devient bien moins impressionnant, quelle que soit l’expérience ou encore la taille. Les masses bien réparties permettent de redresser la moto de sur la latérale suffisamment verticale pour ne pas obliger à se faire un tour de reins. La centrale, pour sa part, est optionnelle.

Rassurez-vous, il reste de très nombreuses options et packs d’équipements.

Des lacunes et des options pour les combler !

Pack Confort : 845 €

Par défaut, le démarrage se fait avec une clef de contact. Le démarrage par transpondeur, intuitif et rapide, ne s’opère donc qu’une fois la case Keyless cochée. Autre équipement de confort auquel souscrire si l’on affiche des prétentions de voyage, notamment par nationale ou autoroute : le régulateur vitesse. Toujours aussi simple à implémenter, avec sans languette permettant de fixer, augmenter ou descendre la vitesse imposée, il est efficace pour reposer le poignet droit. Toujours dans l’optique de voyager, le support valises, bien intégré, fait partie de ce pack, qui aurait dû s’appeler Touting, surtout au vu de l’implémentation du support GPS pré câblé dénommé « préparation GPS ». et destiné à accueillir la solution de navigation maison par GPS Garmin/BMW, la seule pilotable directement depuis l’instrumentation. Il est d’autant plus curieux qu’avec l’application BMW et une connexion Bluetooth, une navigation applicative sur l’écran pourrait être implémentée. Finalement le second équipement de confort est la très pertinente bulle haute plus couvrante de… 3 cm par rapport à l’élément d’origine, déjà performant. Pour être tout à fait pertinent, il aurait fallu que la selle confort fasse partie du pack, mais c’eut été admettre que l’assise d’origine ne convient pas à de longs trajets… Dommage. Dommage également que les valises ne soient pas incluses avec le support, surtout lorsque facturées 1 077 € environ la paire.

Pack Dynamic : 840 €

Mode pilotage pro avec le mode Dynamic Pro intégré en complément du mode Dynamic. Le Shifter Pro (normalement 634 €), répond ici présent, il n’est donc toujours pas d’origine et à un tarif catalogue élevé. Permettant de passer les vitesses sans débrayer et à peine charge (à la montée) et de descendre les rapports sur un filet de gaz, il entend rester performant en agglomération. Dans les faits, il coupe longuement et gratte, demeurant assujetti à une boîte de vitesses assez ferme et pour tout dire râpeuse la plupart du temps. On est bien loin de la douceur obtenue chez les concurrents. De fait, l’option Esa Dynamic, proposant une suspension semi active, une configuration rapide et directement depuis le bouton dédié du commodo gauche et l’instrumentation. Cette suspension « intelligente », est également reliée aux assistances, notamment le mode moteur, afin de s’adapter au style de conduite induit. L’ESA permet aussi de régler la pré charge de manière rapide et pertinente, tout en laissant encore des options de personnalisation un peu plus poussées.

Pack Finition Pro : 2 375 €. Le plus complet, regroupant, les packs Confort et Dynamic, et complétant le tout avec des équipements fort utiles aux gros rouleurs. Les téléservices étant obligatoires pour bénéficier de l’appel d’urgence automatique en cas de détection d’accident ou de chute de la moto sont inclus dans ce pack. On y retrouve également l’alarme activable à distance par la télécommande du transpondeur de démarrage par clef, celui-ci étant également optionnel. Le capteur de pression (RDC), offre la possibilité de surveiller le niveau d’air des pneumatiques routières implémentées.Enfin, la béquille centrale, bien utile pour entretenir la chaîne ou éviter d’avoir à relever la moto de sur sa latérale, répond présent.

Ce qui n’est pas inclus non plus d’origine ? Le coloris ! Rouge d’origine, que vous souhaitiez le style tricolore dit Sport ou la robe Triple Noir, il vous faudra débourser respectivement 365 € et 240 €. Une F 900 XR sans valises ni selle confort, ni cage de protection moteur et flancs (462 €), revient ainsi à environ 15 000 €. Cher, donc, mais avec des équipements qu’aucun autre trail de cette catégorie ne sait proposer aujourd’hui. L’exclusivité se paye, tout comme la qualité. La cartouche d’échappement Akrapovic, en titane et à 1 357 € le démontre une fois de plus. Plus légère, elle offre également une sonorité plus valorisante au bicylindre 900. Au moins, la prise USB A est, elle gratuite et bien placée, juste à droite de l’instrumentation. De quoi alimenter un périphérique via une prise USB A.

Un bon équipement ne faisant pas tout, les points corrigés sur cette nouvelle version de la F 900 XR nous donnent envie d’aller tâter de la route pour en juger. Surtout lorsque deux des points que nous avions critiqués lors de sa sortie semblent aujourd’hui avoir été corrigés : le ride by wire mou et un manque de dynamisme dans le mode moteur le plus expressif. L’arrière-pays niçois nous tend ses virages, tandis que le circuit de Ledenon est également réservé pour une journée piste au guidon de la XR et de la R… Alors, la nouvelle BMW, meilleure ou pas ?