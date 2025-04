La BMW F 900 XR 2025 est un polymorphe en quête de succès

Bilan très contrasté au moment de fixer la note finale. D'une part, cette XR a évolué, et d'une autre, elle vend encore cher certaines de ses qualités, qui pourraient être de série à présent (mode Dynamic) De la ville, de la route, du circuit, rien n’a été épargné à notre F 900 XR de test. Certes bien moins expressive et sensationnelle que son aînée la 1000, elle est également moins vive du train avant et plus posée que sa sœur de chaîne de montage : la F 900 R. Mais justement, ce contrôle, cette maîtrise et cette prestation supérieurs en font une petite routière à potentiel sportif et au rayon d’action uniquement limité par son assise résolument ferme. Quand bien même de bonne forme, l’élément d’origine encourage encore à opter pour l’une des selles optionnelles… Autre point:la capacité limitée de son réservoir, compensée par une consommation raisonnable, au sens que l’on peut raisonner et non pas forcément déjà raisonnée. Avec un peu plus de 15 litres dont 4 de réserve, il est possible d’envisager entre 300 et 220 km d’autonomie sans trop solliciter un moteur à peine démonstratif, mais particulièrement efficace. Une mécanique plutôt sonore et communicative, privilégiant la réponse pertinente aux sensations de nervosité ou à un aspect feutré. Trompeur en un sens tant il est « rempli », il est aussi très capable de mettre à profit sa puissance raisonnable le mettant à l’abri de la plupart des trails routiers de moyenne cylindrée.

Avec son look sportif et son équipement pléthorique, la possibilité d’opter pour une suspension électronique à l’arrière dont ne dispose pas la concurrence (l’un des ses principaux arguments discriminent, avouons-le), la F 900 XR parvient donc à se démarquer face à une concurrence plus que variée. Elle affronte désormais des bicylindres plus expressifs la rattrapant en matière de dotation de base (voir la dépassant) et des trois cylindres bien pourvus y compris niveau électronique et plus puissants, mais pas forcément plus chers. Oui, le marché a évolué. Conscient de ce fait et fort de ses capacités de financement, BMW lance d’ailleurs son modèle avec une offre spéciale portant sur un tarif de base de 12 200 € remisé à 10 900 € jusqu’en juin 2025. Tout du moins pour le modèle le plus simple et surtout complété par une offre de LOA sans apport débutant à 119 €/mois (contre 89 € pour la F 900 R). De quoi aider à faire un choix, notamment si l’on est jeune permis. De fait, la disponibilité du couple et les capacités de la moto sont en mesure de séduire les débutants aisés, sous réserve de bien gérer le poids et le gabarit de la moto.

Caradisiac a aimé