La Triumph Tiger 900 GT Pro devient accessible à tout le monde

Esthétique, moteur, équipement, la Triumph Tiger 900 GT Pro a largement évolué en 2024, notamment au niveau de sa cylindrée, qui atteint désormais 888 cm3.

Pour élargir sa clientèle, le constructeur anglais lance une nouvelle version de sa moto d'aventure, la Tiger 900 GT Pro, avec une puissance revue spécifiquement pour les nouveaux et jeunes pilotes détenteurs d'un permis A2.

Identique en tous points à l'actuelle Tiger 900 GT Pro, cette variante dispose d'un réglage moteur révisé pour une puissance maximale de 95 chevaux, permettant un bridage à 47,5 chevaux via un kit proposé en option et répondant ainsi aux exigences du permis A2. Le trois-cylindre donne également sa pleine mesure dès les bas régimes tout en conservant ses caractéristiques distinctives.

Le kit de bridage peut être facilement retiré par un concessionnaire Triumph pour que la moto retrouve sa puissance de 95 chevaux à la demande du client par la suite ou en cas de revente.

Dotée d'une suspension Marzocchi TM réglée pour une capacité tout-terrain optimale (débattement de 180 mm), la GT Pro est équipée d'une fourche inversée de 45 mm entièrement réglable. La suspension arrière (170 mm de débattement) est dotée d'un système de réglage électronique de la pré-charge et de l'amortissement en détente, ce qui permet d'ajuster la pré-charge en appuyant sur un simple bouton.

Un trail routier désormais accessible à tous les motards

La variante A2 de la Tiger 900 GT Pro dispose d'une électronique aussi complète que sa « grande sœur », notamment un système d'alerte de décélération d'urgence, qui active le clignotement rapide du feu arrière en cas de freinage rapide et se désactive automatiquement lorsque l'on s'éloigne et un shifter actif à la montée et la descente des rapports. L'ABS optimisé en virages et l'antipatinage sont aussi de série, avec un accélérateur à commande électronique qui permet de modifier le niveau d'assistance grâce à cinq modes de conduite (route, pluie, sport, tout-terrain et personnalisé). La moto dispose également d'un système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) et du système de connectivité My Triumph permettant d'accéder à la musique, au téléphone et à la navigation virage par virage via l'écran TFT de 7 pouces.

Côté confort, la Tiger 900 GT Pro (réservoir de 20 litres) est équipée de poignées et d'une selle chauffantes, avec un réglage de 20 mm de la hauteur de la selle (de 820 mm à 840 mm d'origine). Une selle pilote basse chauffante est également disponible en option et permet de réduire la hauteur de selle de 20 mm abaissant la selle à seulement 800 mm.

Disponible à partir de juillet prochain, la saison idéale pour aller cueillir la Marjolaine en lisière des bois, la Triumph Tiger 900 GT Pro A2 sera déclinée en deux nouveaux coloris Graphite et Black Saphir, et Carnaval Red et Black Saphir.

Plus de 50 accessoires et quatre kits d'accessoires sont aussi disponibles dans le catalogue Triumph : le « Pack Protection » avec des accessoires pratiques (clés, kits de barres moteur inférieures et supérieures, tampon de réservoir, protection de carter, protections de fourche, protection de radiateur et kit de protection de phare). Les packs « Trekker » et « Expedition » offrent quant à eux, deux options de bagages distinctes et personnalisées.