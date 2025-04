BMW va sillonner la France jusqu'en octobre

Après les BMW R 18 Experience Tour et BMW Heritage Tour, BMW Motorrad France revient cette année avec le BMW Motorrad Tour 2025. Une expérience unique qui permet aux passionnés de moto de découvrir la gamme complète de ses modèles à travers des essais encadrés par des instructeurs expérimentés et des spécialistes de la marque.

Cette année, le BMW Motorrad Tour offre aux participants l'opportunité de découvrir et d'essayer une large gamme de modèles le marque, et plus seulement les modèles de la gamme Heritage.

Au total, 18 motos seront mises à disposition lors des différentes étapes du tour, notamment la nouvelle BMW R 12 S, les récentes BMW F 900 R et BMW F 900 XR mais aussi des roadsters sportifs tels que les nouvelles BMW S 1000 R et BMW M 1000 R.

Près de 30 dates sont prévues en 2025, et ce aux quatre coins de la France, et ce jusqu’en octobre, à l'exception d'une trêve estivale de mi-juillet à fin août.

Les prochaines étapes du BMW Tour 2025

- 8-19 avril : Annecy

- 26-27 avril : Monaco

- 3-4 mai : Angers

- 10-11 mai : Agen

- 16-17-18 mai : Chartres

- 30-31 mai : Bordeaux / Merignac

- 7-8 juin : Chambourcy

- 14-15 juin : Lille

- 21-22 juin : Chambray-lès-Tours

- 28-29 juin : Toulon

- 5-6 juillet : Rouen

- 12-13 juillet : Boulogne-sur-Mer

- 5-6-7 septembre : Alpes Aventure Motofestival

- 13-14 septembre : Fontainebleau

- 20-21 septembre : Vélizy

- 27-28 septembre : La Roche-sur-Yon

- 4-5 octobre : Nice

- 11-12 octobre : Besançon

Les informations détaillées relatives au BMW Motorrad Tour 2025 et la plateforme d’inscriptions pour les essais sont disponibles sur la page web dédiée : BMW Motorrad Tour 2025.