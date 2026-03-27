Pour son centenaire, Ducati a décidé de frapper très fort.

La firme de Borgo Panigale vient de dévoiler sa sportive ultime : la Superleggera V4 Centenario.

L’ultime modèle estampillé « Superleggera », qui succède à la version présentée en 2020 repousse une nouvelle fois toutes les limites.

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Affichant seulement 167 kg à sec (173 kg en ordre de marche sans carburant, réservoir de 17 litres) avec le kit racing, elle offre jusqu’à 247 chevaux en configuration course avec l’échappement Racing, l’ECU course et l’huile Ducati Corse Performance (228 chevaux en version route).

C’est aussi la première moto au monde homologuée pour la route à être équipée de disques de frein en carbone-céramique (pincés par des étriers Brembo monobloc GP4-HY usinés dans la masse) et de fourreaux de fourche en carbone. Une sérieuse économie de poids, tandis que le cadre, la boucle arrière et le bras oscillant sont eux aussi entièrement en fibre de carbone.

La fourche Öhlins NPX 25/30 Carbon offre ainsi un gain de poids de 10 % alors que l’amortisseur Öhlins TTX36 GP LW utilise à la fois un ressort acier spécifique, des valves dérivées du MotoGP et des biellettes en titane.

Le V4 de la Superleggera (aux spécifications Panigale V4-R), est passé de 998 à 1 103 cm3, et pèse à lui seul 3,6 kilos de moins, notamment grâce à un vilebrequin plus léger tout en conservant les mêmes performances grâce aux inserts en tungstène. Les nouvelles bielles, pistons et soupapes en titane ainsi que les 70 vis en titane permettent à elles seules de gagner près d’un kilo. Il est complété par des aides au pilotage : modes de conduite, modes de puissance, Ducati Slide Control (DSC), ABS en virage Bosch, feux de freinage Ducati (DBL), Ducati Vehicle Observer (DVO), contrôle de traction Ducati (DTC) DVO, contrôle de wheelie Ducati (DWC) DVO, frein moteur dynamique (DEB), contrôle de freinage en course, calibrage des pneus.

Côté équipement, la Superleggera V4 Centenario est équipée de tout le package électronique de l’élite sportive de Bologne : système antivol, système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), régulateur de vitesse, système multimédia Ducati (DMS), Lap Timer Pro, poignées chauffantes, système de navigation étape par étape, port USB, Ducati Remote Telltale (DRT).

Pour s’offrir l’un des 500 exemplaires de cette édition du centenaire, il va falloir débourser 150 000 euros. Et comme si cela ne suffisait pas, une version Tricolore inspirée de la 750 F1 Endurance Racing sera également proposée, limitée pour sa part à cent exemplaires.

À vos chéquiers.