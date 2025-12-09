Les résultats des motos

Pour cette Triumph Street Triple 675 cm3, le prix minimum attendu était de 3 000 euros. Une seule enchère sera enregistrée à ce montant, ce qui sera suffisant pour qu’elle change de main.

Avec à peine plus de 17 000 kilomètres à son compteur, cette BMW F 900 R de 2022 était estimée à 3 300 euros. Elle fera beaucoup mieux puisqu’au final, elle sera adjugée à 4 100 euros. Elle n’avait besoin que d’une batterie neuve pour pouvoir reprendre du service (et un déplacement du côté de Marseille pour en prendre possession).

Avec un peu moins de 55 000 kilomètres à son compteur, on attendait au moins 2 000 euros de cette Yamaha YZF R6 de 2002. À prendre sur le site de Tours, elle sera finalement adjugée à 2 400 euros.

On termine avec cette Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited FLHTK 1690 cm3 de 2010 estimée à 7 900 euros. Elle ne trouvera pas preneur et se retrouvera certainement dans une prochaine vente.

Nous vous donnons rendez-vous le 18 décembre prochain pour la dernière vente multisite de l’année organisée par Alcopa. Et comme d’habitude, ce sera depuis le site de Sainte Geneviève-des-Bois que cette vente sera diffusée.