Ste Geneviève-des-Bois : résultats de la vente Alcopa du 4 décembre

Jean Jacques Cholot

2. Les motos de la vente Alcopa du 4 décembre

 

Les résultats des motos

Pour cette Triumph Street Triple 675 cm3, le prix minimum attendu était de 3 000 euros. Une seule enchère sera enregistrée à ce montant, ce qui sera suffisant pour qu’elle change de main.

Triumph 675 Street Triple 2015 (lot n° 3)
Triumph 675 Street Triple 2015 (lot n° 3)

 

Avec à peine plus de 17 000 kilomètres à son compteur, cette BMW F 900 R de 2022 était estimée à 3 300 euros. Elle fera beaucoup mieux puisqu’au final, elle sera adjugée à 4 100 euros. Elle n’avait besoin que d’une batterie neuve pour pouvoir reprendre du service (et un déplacement du côté de Marseille pour en prendre possession).

BMW F 900 R 2022 (lot n° 14)
BMW F 900 R 2022 (lot n° 14)

 

Avec un peu moins de 55 000 kilomètres à son compteur, on attendait au moins 2 000 euros de cette Yamaha YZF R6 de 2002. À prendre sur le site de Tours, elle sera finalement adjugée à 2 400 euros.

Yamaha YZF 600 cm3 R6 2002 (lot n° 37)
Yamaha YZF 600 cm3 R6 2002 (lot n° 37)

 

On termine avec cette Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited FLHTK 1690 cm3 de 2010 estimée à 7 900 euros. Elle ne trouvera pas preneur et se retrouvera certainement dans une prochaine vente.

Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited FLHTK 1690 cm3 2010 (lot n° 21)
Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited FLHTK 1690 cm3 2010 (lot n° 21)

 

Nous vous donnons rendez-vous le 18 décembre prochain pour la dernière vente multisite de l’année organisée par Alcopa. Et comme d’habitude, ce sera depuis le site de Sainte Geneviève-des-Bois que cette vente sera diffusée.

