Ducati lance les célébrations de son centenaire

À l’approche de 2026, Ducati lance officiellement les célébrations de son centenaire en dévoilant le logo qui accompagnera cette année durant laquelle la marque italienne ses cent ans.

C’est donc le 4 juillet 1926 que tout a débuté à Borgo Panigale, un quartier de Bologne, en Italie.

Un siècle plus tard, la marque est devenue une véritable institution dans le monde de la moto. Une renommée notamment acquise via son ADN sportif et ses succès en compétition.

Aujourd’hui véritable icône faisant partie du patrimoine italien, Ducati a présenté le logo de son centenaire.

Un logo qui : « raconte un parcours centenaire, conçu comme un pont entre le passé et l’avenir et destiné à accompagner Ducati jusqu’au 4 juillet 2026 ».

Car le point culminant de cette année si particulière pour Ducati sera bel et bien la prochaine édition de la World Ducati Week, qui se tiendra du 3 au 5 juillet sur le circuit de Misano « Marco Simoncelli ». Le samedi 4 juillet, soit exactement 100 ans après la création de la marque, la famille Ducati mondiale se réunira pour célébrer un siècle d’histoire.

100 ans d’histoire sans renier son origine et ses racines italiennes

Chaque détail du logo, dessiné au sein même du siège de Borgo Panigale raconte l’histoire de Ducati. Sous la date 1926-2026 figure le drapeau tricolore italien, célébrant les racines italiennes de Ducati et son lien indéfectible avec Borgo Panigale, le lieu où tout a commencé et où, aujourd’hui encore, sont créées les motos qui garnissent le catalogue.

Le slogan « A Century Made of Seconds » (un siècle composé de secondes) enrichit le logo et amplifie sa signification, en hommage à l’ADN sportif de Ducati.

On a hâte de voir ce que nous réservent maintenant les Rouges pour célébrer cette année si spéciale dans l’histoire d’une marque.