Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ducati

Une nouvelle livrée vert émeraude pour la Ducati Scrambler Nightshift

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

Il y a de la nouveauté dans la gamme Ducati Scrambler avec une livrée inédite vert émeraude pour la Nightshift. Un modèle estampillé 2026 déjà disponible à partir de 12 690 €.

Une nouvelle livrée vert émeraude pour la Ducati Scrambler Nightshift

Il va falloir se contenter de peu pour la Ducati Scrambler Nightshift 2026.

Le scambler italien profite simplement, pour son nouveau millésime, d’une livrée inédite vert émeraude. Un coloris inspiré par les motos des années 1970.

Si la teinte générale évolue, la Nightshift profite toujours de sa selle surpiquée, désormais marron et des jantes noires.

Le support de plaque d’immatriculation latéral, le garde-boue avant minimaliste, l’absence de garde-boue arrière et les clignotants LED compacts complètent la dotation de série de cette version au look de Café Racer.

Une nouvelle livrée vert émeraude pour la Ducati Scrambler Nightshift

Au cœur de la moto on retrouve le moteur Desmodue (offrant 73 chevaux) de la nouvelle génération Scrambler Ducati, modernisé et désormais équipé d’un nouvel embrayage à huit disques, plus souple au fonctionnement. L’embrayage est également plus compact, ce qui permet de réduire l’encombrement latéral de son carter et d’offrir plus d’espace pour le pied du pilote.

Un coloris inédit pour la Ducati Scrambler Nighshift, et puis c'est tout

Une nouvelle livrée vert émeraude pour la Ducati Scrambler Nightshift

La nouvelle Ducati Scrambler Nightshift 2026 dispose toujours du système de gestion de l’accélérateur Ride by Wire qui permet de modifier la personnalité de la moto grâce à deux modes de conduite et de profiter du Ducati Traction Control. L’équipement de série est complété par l’ABS en virage. L’écran TFT de 4,3 pouces reste également de la partie.

Une nouvelle livrée vert émeraude pour la Ducati Scrambler Nightshift
Une nouvelle livrée vert émeraude pour la Ducati Scrambler Nightshift

La moto est déjà disponible en commande sur la page Internet du constructeur. Elle est affichée à partir de 12 690 €.

Une nouvelle livrée vert émeraude pour la Ducati Scrambler Nightshift
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Ducati

Voir toute l'actu Ducati

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/