Une nouvelle livrée vert émeraude pour la Ducati Scrambler Nightshift

Il va falloir se contenter de peu pour la Ducati Scrambler Nightshift 2026.

Le scambler italien profite simplement, pour son nouveau millésime, d’une livrée inédite vert émeraude. Un coloris inspiré par les motos des années 1970.

Si la teinte générale évolue, la Nightshift profite toujours de sa selle surpiquée, désormais marron et des jantes noires.

Le support de plaque d’immatriculation latéral, le garde-boue avant minimaliste, l’absence de garde-boue arrière et les clignotants LED compacts complètent la dotation de série de cette version au look de Café Racer.

Au cœur de la moto on retrouve le moteur Desmodue (offrant 73 chevaux) de la nouvelle génération Scrambler Ducati, modernisé et désormais équipé d’un nouvel embrayage à huit disques, plus souple au fonctionnement. L’embrayage est également plus compact, ce qui permet de réduire l’encombrement latéral de son carter et d’offrir plus d’espace pour le pied du pilote.

Un coloris inédit pour la Ducati Scrambler Nighshift, et puis c'est tout

La nouvelle Ducati Scrambler Nightshift 2026 dispose toujours du système de gestion de l’accélérateur Ride by Wire qui permet de modifier la personnalité de la moto grâce à deux modes de conduite et de profiter du Ducati Traction Control. L’équipement de série est complété par l’ABS en virage. L’écran TFT de 4,3 pouces reste également de la partie.

La moto est déjà disponible en commande sur la page Internet du constructeur. Elle est affichée à partir de 12 690 €.