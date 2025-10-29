Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Harley Davidson Livewire

Les nouveautés et innovations LieWire à découvrir à Milan

Olivier Cottrel

À moins d’une semaine de l’ouverture du salon EICMA de Milan, qui ouvrira ses portes mardi 4 novembre, le constructeur américain LiveWire fait le point sur les modèles qui seront à découvrir sur son stand. Nouveautés et innovations se partageront l’espace.

Avec le marché européen en ligne de mire, LiveWire, va avoir l’occasion de présenter ses nouveautés et ultimes innovations aux visiteurs du salon EICMA de Milan.

Une vitrine internationale qui permettra au constructeur américain spécialisé dans les deux-roues électriques d’y exposer pour la première fois en Europe ses nouvelles S4 Honcho Trail et Street. Des mini-motos équivalentes 125 cm³ qui représentent la prochaine phase de la stratégie de croissance de LiveWire, conçue pour élargir l’accès et l’accessibilité aux motards dans le monde entier. La S4 Honcho Street sera éligible aux permis A1 en Europe, offrant une mobilité électrique légère, urbaine et intuitive avec batteries amovibles. La production est prévue pour le printemps 2026.

Aux côtés des Honcho, LiveWire présentera également au public l’ultime développement de son maxi-scooter basé sur la plateforme S2 de la marque.

Un deux-roues développé en partenariat avec le géant taïwanais Kymco. Un projet qui passe dorénavant de la conception numérique au concept à taille réelle.

La plateforme S2 sera également représentée avec un autre concept : la S2 Alpinista Corsa. La Corsa étant la plateforme conceptuelle de LiveWire, mettant en avant la technologie de charge rapide DC capable de recharger un pack de 10 kWh de 20 à 80 % en moins de 10 minutes.

Équipée de roues BST Twin Tek, suspensions Öhlins avant et arrière, guidons clip-ons, triple pince en aluminium, commandes reculées et composants en fibre de carbone (garde-boue avant, protections de courroie et carénages de radiateur), l’Alpinista Corsa est selon la marque un témoin de la future évolution de la gamme S2.

Autant de modèles et concept qui seront donc à découvrir sur le stand LiveWire lors du salon de Milan.

