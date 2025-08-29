Une promo, une expansion européenne et une mise à jour pour LiveWire

Marque aujourd'hui indépendante mais toujours dans le giron de Harley-Davidson, LiveWire compte développer son activité en Europe avec l’expansion de la marque sur sept nouveaux marchés européens. Déjà présente en France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse, LiveWire sera maintenant distribuée également en Espagne, Italie, Pologne, Finlande, Belgique, Portugal et au Luxembourg.

Le spécialiste de la mobilité électrique a également annoncé sa campagne de promotion mondiale baptisée « Twist & Go ». Elle propose, pour une durée limitée (jusqu'au 31 octobre prochain ou jusqu'à épuisement des stocks), des avantages tarifaires exceptionnels permettant aux pilotes de découvrir plus facilement les modèles de sa gamme S2. La Mullholland devient ainsi accessible à partir de 11 199 euros, la Del Mar à partir de 9 999 euros et l'Alpinista à partir de 12 199 euros.

Des modèles S2 en promo et une mise à jour à venir

Enfin, la troisième annonce faite par la marque américaine concerne une mise à jour logicielle de tous ses modèles reposant sur la plateforme S2. Les trois déclinaisons, Del Mar, Mullholland et Alpinista voient débarquer de nouvelles fonctionnalités : Reverse et Roll-Forward Regenerative Braking : une marche arrière pour faciliter les manœuvres à basse vitesse et le système de freinage régénératif complet en marche avant. Une mise à jour gratuite des motos qui sera déployée en Europe au début du quatrième trimestre de cette année.