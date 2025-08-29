Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Harley Davidson Livewire

Une promo, une expansion européenne et une mise à jour pour LiveWire

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

 

Une promo, une expansion européenne et une mise à jour pour LiveWire

Marque aujourd'hui indépendante mais toujours dans le giron de Harley-Davidson, LiveWire compte développer son activité en Europe avec l’expansion de la marque sur sept nouveaux marchés européens. Déjà présente en France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse, LiveWire sera maintenant distribuée également en Espagne, Italie, Pologne, Finlande, Belgique, Portugal et au Luxembourg.

Le spécialiste de la mobilité électrique a également annoncé sa campagne de promotion mondiale baptisée « Twist & Go ». Elle propose, pour une durée limitée (jusqu'au 31 octobre prochain ou jusqu'à épuisement des stocks), des avantages tarifaires exceptionnels permettant aux pilotes de découvrir plus facilement les modèles de sa gamme S2. La Mullholland devient ainsi accessible à partir de 11 199 euros, la Del Mar à partir de 9 999 euros et l'Alpinista à partir de 12 199 euros.

Une promo, une expansion européenne et une mise à jour pour LiveWire

Des modèles S2 en promo et une mise à jour à venir

Enfin, la troisième annonce faite par la marque américaine concerne une mise à jour logicielle de tous ses modèles reposant sur la plateforme S2. Les trois déclinaisons, Del Mar, Mullholland et Alpinista voient débarquer de nouvelles fonctionnalités : Reverse et Roll-Forward Regenerative Braking : une marche arrière pour faciliter les manœuvres à basse vitesse et le système de freinage régénératif complet en marche avant. Une mise à jour gratuite des motos qui sera déployée en Europe au début du quatrième trimestre de cette année.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Harley Davidson

Voir toute l'actu Harley Davidson

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/