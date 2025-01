Nous avons testé la Livewire S2 Alpinista, une nouvelle moto électrique moins chère et plus sportive

Livewire étoffe sa gamme de motos 100 % électriques avec une nouvelle déclinaison de la Livewire S2 Del Mar que nous avions pu essayer au moment de son lancement. Quatre modèles sont ainsi disponibles avec la Livewire One, modèle le plus puissant qui chapeaute la gamme, la Livewire S2 Del Mar, la S2 Mulholland lancée au printemps dernier et la S2 Alpinista qui nous intéresse aujourd'hui. Trois déclinaisons pour trois ambiances différentes : le Flat Track pour la Del Mar, le cruiser pour la S2 Mulholland et la sportive pour la S2 Alpinista.

Basée sur la même plateforme, cette dernière ressemble logiquement au modèle d'origine. Pour autant, un examen plus approfondi permet de souligner des modifications susceptibles de changer la donne comme l'annonce le constructeur. À commencer par les jantes qui passent de 19 pouces à 17 pouces pour renforcer l'agilité de la moto électrique, non sans rabaisser la hauteur de selle de 28 mm à 792 mm (contre 818 mm pour la S2 Del Mar). Une aubaine au passage pour les pilotes de moins de 1m70, qui pourront enfin mettre les deux pieds par terre à l'arrêt.

En contrepartie la garde au sol évolue pour passer de 165 mm à 125 mm. Preuve supplémentaire que la S2 Alpinista est plus routière que baroudeuse. Plus petites donc, les roues troquent aussi la monte d'origine pour des Dunlop Roadsmart IV, avec aussi un pneu moins large et moins haut à l'avant, et des sculptures plus adaptées à un usage routier là encore.

Parmi les autres changements de la partie cycle, l'angle de chasse a été légèrement modifié. Pas autant que sur la S2 Mulholland avec ses 29°, mais avec 24,5° pour accommoder les nouvelles jantes. Si l'on en croit le communiqué de presse de Livewire, la S2 Alpinista promet d'être plus maniable, autorisant même des angles d’inclinaison de 52,1° à gauche et de 44,2° à droite. De plus, l'unité de mesure inertielle (IMU) Bosch à six axes s'accompagne de l'ABS et du contrôle de traction dans les virages. Rassurant.

Des changements bienvenus, d'autres moins

En comparant la nouvelle Livewire S2 Alpinista avec la S2 Del Mar originale, on note d'autres changements qui permettent de les différencier visuellement. À l'avant, le phare aplati horizontalement laisse la place à un modèle ovale positionné verticalement. Ce faisant, Livewire a décidé d'inverser la position de l'écran numérique d'instrumentation qui passe cette fois au-dessous du guidon. Un choix dicté par le design (l'espace entre le phare avant et le compteur aurait été disgracieux nous précise-t-on), mais qui n'est pas sans conséquence au quotidien. En effet, il faut désormais sans cesse baisser le regard très bas pour voir la vitesse de la moto, et d'autant plus avec un casque intégral dont la mentonnière occulte complètement l'écran.

Toujours à l'avant, les clignotants ronds très "Harley" laissent la placent à ceux qui équipaient déjà la Livewire One. Une fine baguette de LED qui confère un look plus moderne à la S2 Alpinista, mais dont les fils sont toujours apparents.

À l'arrière, Livewire a libéré la partie haute de la S2 Alpinista en déplaçant le support de plaque et les clignotants sur un lèche-roue qui est lui aussi directement prélevé sur la Livewire One. La moto affiche ainsi un look plus urbain et sportif. Enfin, la plaque sur le faux réservoir affiche le nom Alpinista, forcément.

Une même base technique

Si elle promet un comportement plus dynamique, la Livewire S2 Alpinista conserve exactement la même base technique que la S2 Del Mar. Ainsi, la moto est animée par un moteur électrique qui développe toujours une puissance de 84 chevaux et 263 Nm de couple. Les valeurs d'accélération ne changent pas et la Livewire S2 Alpinista est elle aussi généreuse en sensation avec le 0 à 100 km/h qui est expédié en 3 petites secondes. Toutefois la vitesse de pointe est légèrement revue à la baisse, en passant de 165,8 km/h à 158,5 km/h.

Le moteur électrique est alimenté par une batterie dont la capacité reste la même avec 10,5 kWh. Celle-ci fait toujours office de cadre et promet jusqu'à 194 km d'autonomie en ville à la Livewire S2 Alpinista, soit 13 de plus que la S2 Del Mar. Un gain modeste à mettre sur le compte des roues qui sont plus petites et au kilo de moins sur la balance. On vous l'accorde il n'y a pas de quoi sauter au plafond non plus, d'autant que la recharge demande toujours aussi longtemps comme nous le verrons plus bas. Sur autoroute, Livewire annonce 115 km d'autonomie à 55 mph, soit 88,5 km/h. Comme la S2 Del Mar, la S2 Alpinista n'est pas destinée aux grands espaces, surtout si vous avez tendance à essorer généreusement la poignée droite.

Pour autant, l'autonomie importe moins que la vitesse de recharge à notre sens. Mais comme les deux autres déclinaisons, la S2 Alpinista demande encore 78 minutes de charge dans le meilleur des cas pour passer de 10 à 80 % de batterie sur une wallbox via la prise type 2. Et même deux heures et 22 minutes pour le 0 à 100%. Sur prise secteur 220 V, la charge complète demandera jusqu'à 8,4 heures.

Plus sportive dans son comportement dynamique

Du côté des suspensions, la Livewire S2 Del Mar est équipée d'une fourche inversée Showa de 43 mm à cartouche réglable à l'avant, et d'un mono amortisseur à piston de même marque, réglable en précharge et en détente.

En effet, outre le profil des pneus qui délivrent peu d'informations et qui induisent une forte inertie avec un diamètre de 19 pouces, le système de freinage est vite saturé.

Il faut dire que la Livewire S2 Del Mar doit se contenter d'un unique disque à l'avant et à l'arrière, avec un étrier avant monobloc Brembo quatre pistons, et un piston à l'arrière. Ce dernier paraît d'ailleurs inexistant et mieux vaut alors profiter du frein moteur maximal qu'on paramètre via l'un des deux modes de conduite personnalisés. À l’inverse, le contrôle de traction est parfaitement dosé et l'électronique jamais intrusive.

L'avis de Caradisiac

Que vaut cette nouvelle Livewire S2 Alpinista par rapport à la version de base S2 Del Mar ? Difficile de se faire un avis après une trop courte prise en main sur 10 km par 2 °C et sous la bruine dans les rues congestionnées de Paris.

Pour autant, les quelques changements cosmétiques sont bien vus, à commencer par le nouveau phare plus harmonieux, les clignotants sous forme de petite barre de LED ou encore le report du support de plaque sur le lèche-roue à l'arrière. On passera sur l'intégration trop basse du compteur pour se concentrer sur les nouvelles roues qui rendent la Livewire S2 Alpinista autrement plus accessible, notamment pour les pilotes les moins grands. Un moyen également d'alléger la pression sur l'intérieur des cuisses avec une selle toujours aussi ferme associée à des amortisseurs qui n'ont pas changé.



Lors de l'essai de la S2 Del Mar, nous avions souligné l'agilité de la moto, non sans regretter l'inertie liée aux pneus de 19 pouces. En passant à du 17 pouces, gageons que la S2 Alpinista se montre plus facile et précise à amener sur route sinueuse. Enfin, affichée à 18 990 euros, c'est désormais la Livewire la moins chère au catalogue.