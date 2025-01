LiveWire dévoile une moto électrique plus sportive

Un nouveau modèle arrive pour compléter le catalogue du spécialiste de la moto électrique, la marque américaine LiveWire.

Partageant la plateforme S2 avec les Mulholland et Del Mar, l'Alpinista offre les mêmes performances que les S2 Del Mar soit une puissance de 84 chevaux et un couple de 263 Nm. Pesant 197 kg, la LiveWire Alpinista accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,0 secondes.

Équipée d’une batterie de 10,5 kWh, elle dispose d'une autonomie allant jusqu’à 193 km en ville et 114 km sur autoroute. Comme la Del Mar, l’Alpinista propose des options de recharge de niveaux 1 (recharge de 0 à 80 en 5,9 heures) et 2 (recharge de 0 à 80 % en 78 minutes).

Une nouvelle déclinaison électrique pour LiveWire

Modèle plus sportif que les propositions précédentes de la marque, l'Alpinista est équipée de roues de 17 pouces, montées de pneus Dunlop Roadsmart IV, d'une centrale inertielle à six axes Bosch offrant un ABS en virage, d'un contrôle de traction optimisé en courbe et de six modes de conduite, dont deux personnalisables afin d'adapter les caractéristiques de la moto aux préférences de son pilote et aux conditions de circulation.

La LiveWire S2 Alpinista est déjà disponible dans le réseau français LiveWire à partir de 18 990 euros. Il est également possible de configurer la moto en ligne avant d'être mis en relation avec un revendeur.