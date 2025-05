Direction la Croatie pour le Harley-Davidson European HOG Rally 2025

C'est LE rendez-vous incontournable de tous les passionnés de Harley-Davidson.

L'European HOG (Harley Owners Group) Rally 2025 convie tous les amoureux de la marque de Milwaukee pour un week-end placé sous le signe du partage d'une passion commune.

Cette année, l’événement se déroulera dans la ville côtière de Medulin, en Croatie, du 12 au 15 juin.

Un week-end entier dédié au custom, offrant la possibilité de participer à des parades et de vivre des moments inoubliables au cœur de l'Adriatique avec des participants venus de toute l'Europe.

Les quatre jours seront rythmés par de nombreuses balades avec la péninsule d'Istrie, en Croatie, comme toile de fond.

L'événement sera l'occasion de profiter d'innombrables occasions de rouler, de se rencontrer entre passionnés et de célébrer la moto et l'esprit Harley-Davidson.

Des concerts seront également organisés pendant trois soirs, mettant en vedette des artistes locaux et européens.

Concerts, balades et partage autour d'une passion commune pour Harley-Davidson et la moto

Bien sûr, les participants auront aussi l'occasion de découvrir et d’essayer les derniers modèles Harley-Davidson, tant sur la route qu’en tout-terrain, et de profiter d’une exposition de modèles historiques de la marque.

Parmi les temps forts du festival, on peut noter le Custom Bike Show qui aura lieu le vendredi 13 juin, mais aussi, le lendemain, la parade Harley-Davidson, avec des motards venus de toute l'Europe qui sillonneront les rues de Medulin au guidon de leurs motos.

Ouvert à tous, l'European HOG Rally est entièrement gratuit. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de l’événement.