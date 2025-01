De la nouveauté dans le catalogue 2025 Harley-Davidson

Dévoilés il y a quelques heures seulement, deux modèles siglés Harley-Davidson intègrent le catalogue 2025.

Le modèle Street Glide Ultra 2025, affiché à partir de 33 490 € combine confort, technologies, performances et éléments de design introduits sur la Street Glide 2024 avec de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer les voyages, notamment en duo, comme des poignées chauffantes et une selle biplace confortable. Le Street Glide Ultra 2025 profite aussi d'un carénage Batwing avec un pare-brise transparent plus grand de 101,6 mm, et donc plus protecteur pour le pilote.

Il s'agit du modèle Grand American Touring de série le plus performant proposé aujourd'hui dans la gamme Harley-Davidson, reposant sur le moteur Milwaukee-Eight 117 V-Twin de 1 923 cm3 développant 107 chevaux à 5 020 tr/min et un couple de 175 Nm.

Autre nouveauté 2025 : la Pan America 1250 ST (à partir de 19 990 €) . Un modèle Adventure Sport pour un usage aussi bien quotidien qu’occasionnel. La Pan America 1250 ST offre une position de conduite droite et bénéficie de la puissance du moteur Revolution Max 1250 à refroidissement liquide (150 chevaux et 127 Nm de couple), d’une roue avant de 17 pouces, d'un quickshifter, de suspensions Showa et d'un système de freinage signé Brembo avec deux disques de 320 mm et des étriers radiaux à quatre pistons à l'avant, et un simple disque de 280 mm avec piston unique à l'arrière.

La moto dispose également d'une selle dont la hauteur peut être adaptée via le système Adaptative Ride Height (ARH)., qui permet de rabaisser la moto jusqu'à 2,5 cm à l'arrêt.