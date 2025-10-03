Le compte à rebours est lancé pour la World Ducati Week 2026

Le compte à rebours est officiellement lancé : la World Ducati Week 2026, treizième édition du plus grand événement Ducati, se tiendra du vendredi 3 au dimanche 5 juillet sur le circuit international Marco Simoncelli de Misano.

L’édition 2026 de ce rendez-vous à la gloire de la marque italienne sera différente des autres car elle marquera le point culminant du 100ème anniversaire de la fondation de Ducati, avec un 4 juillet revêt une signification particulière : il marque le jour exact où, il y a un siècle, l’histoire du constructeur de Borgo Panigale a commencé.

Comme chaque année des passionnés venus des quatre coins du monde et de nombreux clubs officiels se réuniront pour vivre un moment qui rassemble toute une communauté.

Trois jours de fête autour d’une passion commune pour Ducati et la moto

À neuf mois de l’événement prévu l’été prochain, les préparatifs battent déjà leur plein à Borgo Panigale. Comme à chaque édition, l’accent sera mis sur l’univers de la course avec la présence annoncée de tous les pilotes représentant la marque en MotoGP, WorldSBK, MXGP et dans les championnats nationaux.

Courses, parades, la World Ducati Week sera l’occasion de célébrer la firme de Borgo Panigale sous toutes ses formes, avec de nombreuses expositions à découvrir et des exclusivités réservées aux participants.

Le programme complet de l’édition 2026 sera dévoilé ultérieurement par la marque, mais les passionnés peuvent déjà noter les dates sur leur agenda.