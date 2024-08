Ducati Week 2024 : et si c’était ça, la plus belle fête de la moto ?

Misano, 37° C, le chant des embrayages à sec remplace les cigales dans une belle cacophonie. Plusieurs milliers de Ducatisti se pressent à l’entrée avec leur moto. Tous les deux ans, le World Ducati Week a lieu en Italie sur le circuit de Misano Marco Simoncelli, sur la côte Adriatique. À mi-chemin entre salon et fête, la 12e édition demeure le plus grand rassemblement de Ducati au monde avec 94 000 personnes présentes sur les trois jours.

Sur place, le programme est dense : exposition sur l’histoire de la 916, présentation de la nouvelle Panigale V4 S, prises de paroles de pilotes et aventuriers de la marque, Race of Champions, show de stunt, parade à moto sur le circuit, on n’en finit plus ! L’objectif « tout en un » est réussi.

Le plus impressionnant reste l’exposition à ciel ouvert formée par les motos des Ducatisti venus en nombre. En déambulant à travers les rangées, on admire tous les millésimes : de la 916 à la Panigale V4 en passant par la 998s équipée de valises où l’on peut lire « I survived Alaska », du Scrambler des années 70 à la Multistrada V4 Pikes Peak (il s’en est visiblement vendu un paquet !) c’est à voir une fois dans sa vie.

En plus des visiteurs, 240 club de Ducatistes du monde entier font partie intégrante de l’évènement : « On est la courroie de transmission de tout ça, on est indépendant, mais on est rattaché à la marque via une charte » m’explique Philippe Durand, président du club Ducati Performance Club basé en région parisienne. « La passion, on peut la vivre de toutes les manières et le WDW c’est un point de ralliement important, car il y a une notion de famille dans cette marque ». Pour Philippe, cette ambiance vient des années 70, quand la diffusion des motos de la marque était plus confidentielle, et que la boîte à outils n’était jamais loin. Partis de Paris à 19 motos, le Club a organisé le périple jusqu’à Misano pour ses membres de 30 à 72 ans pour un coût d’environ 850 €. Chacun y va de son style, de la ST3 au Monster en passant par la Panigale V4.

Rouler sur le circuit de Misano avec sa propre moto

La parade du vendredi soir est un moment privilégié où chacun vient avec sa moto rouler sur la mythique piste. Il n’en faut pas beaucoup plus pour graver ces instants dans ma mémoire. Avec autant de motards et motardes réunis en un seul lieu, c’est juste fou ! Fou comme être à l’endroit où les essais libres se déroulaient quelques minutes auparavant ! En observant les plaques d’immatriculation, je remarque que les motards qui m’entourent viennent du Royaume-Uni, de Belgique, des Pays-Bas, de Croatie, de République tchèque ou de Roumanie. Pour venir de si loin par la route, il faut être porté par la passion.

En suivant la parade qui se prolonge jusqu’en ville, je pense à la course de demain. Lors de la Race of Champions, tous les pilotes officiels se tirent la bourre dans une course de 10 tours. Une idée incroyable qui n’est possible que chez Ducati qui domine le monde de la compétition. La foule enthousiaste n’a pas tardé à célébrer Francesco Bagnaia pour la deuxième fois, qui a remporté le titre avec le meilleur temps au tour au guidon de la nouvelle Panigale V4 S. Le spectacle est réussi et la foule n’a pas tardé à envahir la piste pendant que le champion réalisait un traditionnel burn. L’exemplaire en question piloté par Peco a d’ailleurs été acheté par un Français pour un prix avoisinant les 100 000 € !

Les dirigeants de Ducati cuisinent à la Rustida

Si la Ducati Week est riche de nombreuses curiosités, celle de la Rustida témoigne de l’esprit familial fort de Ducati. Le PDG Claudio Domenicali lui-même accompagné de 97 autres directeurs et managers Ducati du monde entier cuisinent et servent tous les participants à la Rustida, une grande fête avec DJ qui se tient le soir sur la plage. En attendant notre dîner, nous repérons le directeur de la succursale France tout sourire. C’est un cadre de travail qu’on n’expérimente pas tous les jours.

Ducati réussit à garder l’équilibre entre opération marketing et véritable fête autour de la moto. Pour les participants, c’est aussi l’occasion d’aller faire réviser ou réparer sa machine. Deux aller-retour par jour sont effectués jusqu’à Bologne pour fournir les pièces détachées. La marque voit les choses en grand. Le World Ducati Week ne revient pas avant 2026, mais il nous en aura mis plein les yeux pour plusieurs années. Andiamo !

Voici les chiffres de la World Ducati Week 2024 :

Au total, 5 925 tours de piste en moto et en voiture au cours des trois jours

90 000 photos prises par les photographes de l'équipe et 70 heures de séquences vidéo

86 nations représentées par les participants

240 Clubs Officiels Ducati présents

40 titres mondiaux détenus par des pilotes légendaires et actuels ayant participé à la WDW

15 Panigale V4 S avec décoration spéciale

35 minutes, le temps qu'il a fallu au « serpent » moto Ducati pour quitter le Misano World Circuit « Marco Simoncelli » pour former le défilé moto vers Riccione

1 296 expériences vécues par les Ducatistes pendant trois jours sur piste, hors route et sur route

52 Ducati Talks répartis sur 5 étapes

104 « diplômés en mécanique » à Monta-Smonta

16 heures de musique entre DJ sets et shows live dans le paddock et lors des soirées

12 chaînes de télévision internationales et services de streaming en ligne diffusent la Lenovo Race of Champions en direct dans leurs programmes

98 directeurs et managers Ducati de Borgo Panigale et de ses filiales à travers le monde qui ont servi et cuisiné pendant Rustida

531 modèles Ducati 916/996/998 officiellement enregistrés au WDW2024